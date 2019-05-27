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Карбалевич: Лукашенко оказался в тупиковой ситуации

Беларусь и Россия договорились до 21 июня подготовить программу действий по интеграционному взаимодействию в «союзном государстве», сообщил журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам встречи с российским премьером Дмитрием Медведевым на прошлой неделе. В этот день Румас и Медведев проведут встречу в Минске во время II Европейских игр.

Политолог Валерий Карбалевич напоминает, что еще перед Новым годом во время встречи Путина и Лукашенко было принято решение создать двухстороннюю белорусско-российскую рабочую группу. Но эта группа так и не начала работать, поскольку не была понятна повестка дня.

— У Беларуси и России она была совершенно разная, — поясняет политолог. — Минск и Москва обменялись своим видением. На этом алгоритм был завершен. Судя по заявлениям Румаса и Медведева после их последней встречи, позиции России и Беларуси совпадают на 70%, а на 30% — нет. Что получится в результате, сложно сказать, поскольку вся информация закрыта.

— Чем недовольна Москва и чем — Минск?

— Москва выставляет задачу побудить Беларусь к дальнейшей интеграции, и если Минск от этого откажется, то она сократит дальнейшие субсидии белорусской экономики. А задача Минска – удержать статус-кво — получать от России прежние дотации. Главный камень преткновения – разное видение перспектив двухсторонних отношений.

— Может ли стать козырем в руках белорусской стороны скандал с грязной российской нефтью?

— Это сиюминутная проблема, которая будет решена в скором времени. Могут быть споры по поводу объема компенсации, но это локальная скоротечная проблема. Есть более важные проблемы для Беларуси, например, компенсация российского налогового маневра, льготные цены на газ на следующий год, зависшие кредиты российского правительства и Евразийского фонда стабилизации и развития. Хотя компенсация грязной нефти может попортить нервы обеим сторонам.


— Насколько официальный Минск в нынешних условиях готов к углублению интеграции с Россией?

— Минск готов к имитации, к обсуждению. А интеграция на белорусских условиях, то есть, создание наднациональных органов на паритетных условиях, нереальна: Россия на это не согласится. Тут тупиковая ситуация.

— Случайно ли выбрано 21 июня для очередной встречи Румаса и Медведева?

— Это день накануне очередной годовщины начала Великой Отечественной войны. Тут есть даже некий определенный символ. Для России война, ее итоги, победа — это культовое событие, на основе которого зиждется вся идеологема внешней политики. Дата выбрана совсем не случайно.

— Стоит ли ожидать какого-то результата от предстоящей встречи премьеров?

— Декларацию о намерениях могут принять и подписать, но посмотрим, насколько она будет содержательна. И если даже она дет принята, то как будет реализовываться? Мы знаем, что между подписанными документами и их реализацией в белорусско-российских отношениях огромная дистанция.


Кроме того, понятно, что не премьеры решают вопросы двухсторонних отношений, а правители. Но, вероятно, главы правительств получили указания и установки. Однако визировать и подписывать документы все равно будут правители. Ведь понятно, кто принимает решения в обеих странах.


Enovosti
09:55 27/05/2019
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