В Нью-Йорке прошла акция в поддержку политзаключенного Дмитрия Полиенко
Сегодня общественный активист празднует день рождения.
Об этом в «Фейсбуке» сообщил общественный активист Вадим Васильев.
«Free Palienko» - так называлась акция, которую провели в Нью- Йорке белорусы Америки в поддержку узника совести Дмитрия Полиенко, который вынужден встречать свой день рождения за решеткой.
Для проведения акции был выбран,Time Square. И это не случайно. Именно Time Square называют «перекрестком мира» и считают символом Нью-Йорка», - написал Вадим Васильев.
09:29 27/05/2019
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