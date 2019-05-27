Макей и Лавров встретятся cегодня в Москве
27 мая в Москве состоится встреча министров иностранных дел Беларуси и России Владимира Макея и Сергея Лаврова. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.
Стороны планируют обсудить ряд вопросов по внешнеполитическому взаимодействию, международной безопасности, глобальным и региональным проблемам.
Особое внимание будет уделено совместной работе в рамках Союзного государства, СНГ , ОДКБ и ЕАЭС.
Владимир Макей отметил, что вопросы нефти также могут обсуждаться на встрече с главой российского МИД, сообщили в МИД Беларуси.
Кроме того, министр сообщил, что рабочая группа по интеграции Беларуси и России начнет работу в самое ближайшее время, по итогам встречи с Сергеем Лавровым.
Владимир Макей также подчеркнул, что белорусская сторона стремится к спокойной реализации достигнутых с Россией договоренностей.
09:39 27/05/2019