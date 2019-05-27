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Макей и Лавров встретятся cегодня в Москве

27 мая в Москве состоится встреча министров иностранных дел Беларуси и России Владимира Макея и Сергея Лаврова. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

Стороны планируют обсудить ряд вопросов по внешнеполитическому взаимодействию, международной безопасности, глобальным и региональным проблемам.

Особое внимание будет уделено совместной работе в рамках Союзного государства, СНГ , ОДКБ и ЕАЭС.

Владимир Макей отметил, что вопросы нефти также могут обсуждаться на встрече с главой российского МИД, сообщили в МИД Беларуси.

Кроме того, министр сообщил, что рабочая группа по интеграции Беларуси и России начнет работу в самое ближайшее время, по итогам встречи с Сергеем Лавровым.

Владимир Макей также подчеркнул, что белорусская сторона стремится к спокойной реализации достигнутых с Россией договоренностей.
09:39 27/05/2019
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