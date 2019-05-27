Макей и Лавров встретятся cегодня в Москве

Стороны планируют обсудить ряд вопросов по внешнеполитическому взаимодействию, международной безопасности, глобальным и региональным проблемам.





Особое внимание будет уделено совместной работе в рамках Союзного государства, СНГ , ОДКБ и ЕАЭС.





Владимир Макей отметил, что вопросы нефти также могут обсуждаться на встрече с главой российского МИД, сообщили в МИД Беларуси.





Кроме того, министр сообщил, что рабочая группа по интеграции Беларуси и России начнет работу в самое ближайшее время, по итогам встречи с Сергеем Лавровым.





Владимир Макей также подчеркнул, что белорусская сторона стремится к спокойной реализации достигнутых с Россией договоренностей.