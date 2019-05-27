Фото: New York Pos





Как сообщает New York Post, перед императорским дворцом в Токио для четы Трампов расстелили красные ковровые дорожки и их встретил почетный караул.





Группа школьников приветствовала лидера США американскими и японскими флагами под музыку в исполнении духового оркестра.

Император Японии и императрица Масако лично приветствовали Дональда и Меланию Трам перед тем, как вместе удалиться во дворец.





Вечером 27 мая ожидается банкет от имени императора в честь американской делегации.





Отметим, Нарухито − первый японский монарх, который получил образование за рубежом. Он учился в британском Оксфорде, а его супруга Масако в Гарварде.