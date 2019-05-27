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– Пока Россия отдыхала на майских праздниках, пока искали, кто испортил нефть в трубопроводе «Дружба», и реагировала на заявления нового украинского президента Владимира Зеленского, Александр Лукашенко одержал несколько локальных побед, – сказал обозреватель «Коммерсантъ FM» . – Как-то язык не поворачивается называть отношения России и Беларуси противостоянием, но во многом именно так и обстоит дело.





Есть устойчивый тезис, что Москва намерена довести до конца идею так называемой глубокой интеграции. Что это такое — до конца непонятно, но Минск старается этому максимально воспрепятствовать и при этом получить от России как можно больше финансовых дивидендов. В частности, добиться компенсации за налоговый маневр или вернуть старый порядок: мы им дешевую нефть, а они зарабатывают валюту, провозглашая себя единственным союзником. Задача непростая, но такому политику, как Лукашенко, вполне по силам.





И вот мы видим, что ему все-таки удалось «съесть» неугодного российского посла в Беларуси Михаила Бабича. Вроде бы в обмен президент братской республики обещал подумать на счет той самой углубленной интеграции, хотя думает он на эту тему уже лет 20.









Но, так или иначе, новый посол Дмитрий Мезенцев — человек менее жесткий, с большим политическим опытом, но при этом так и не сумевший покорить большие должности на федеральном уровне. Будет ли с ним комфортнее работать Александру Лукашенко? Скорее всего.





Сейчас же просто, как по заказу, белорусский лидер получил подарок под названием «грязная российская нефть». Что бы там ни говорили про чисто технологический вопрос, история темная. Но как бы то ни было, теперь союзнику положены компенсации.





Не стоит сомневаться, что президент соседнего государства с его способностями выбьет себе хорошие условия. И вот его уже известно его предложение Казахстану — поставлять сырье для белорусских НПЗ. Вроде бы, о чем здесь говорить, когда Россия контролирует весь транзит? Однако это как посмотреть: мы же союзники, а вставлять палки в колеса ближайшим партнерам негоже, если они хотят сотрудничать. Это не совсем корректно с политической точки зрения.









И, наконец, похоже, что с победой Владимира Зеленского Украина станет еще дальше от России. Такой вариант вполне возможен. И вот, пожалуйста, еще один козырь Лукашенко — не хотите уступать, почему бы тогда Беларуси немножечко не развернуться в сторону Украины, вполне можно наладить контакты с новым президентом.





В итоге можно предположить, что новый союз с Беларусью откладывается. Оперативно решить задачу не удалось, взять Лукашенко с ходу не получилось — он эффективно обороняется и даже контратакует. И кто в итоге кого перетянет — неясно.





Есть и еще один вывод: в России намечается дефицит сильных переговорщиков — тех, кто может всерьез поставить Александра Лукашенко на место. По крайней мере, может так показаться. Российский президент же не может всем заниматься? Вот и союз не клеится, а направление, между тем, важное, стратегическое.