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Ни один кандидат не зарегистрировался для участия в выборах президента Алжира

Некоторые политики объявили о бойкоте выборов.

В полночь 26 мая истек срок подачи заявок на участие в выборах президента Алжира, однако ни один политик не зарегистрировал свою кандидатуру. Об этом сообщило издание El Khabar (перевод – gordonua.com).

Конституционный совет страны готовится объявить об отмене голосования, назначенного на 4 июля.

Некоторые политики объявили о бойкоте выборов, если их будет проводить администрация временного президента Абделькадера Бенсалеха.

Каждую пятницу в столице проходят акции протеста, многие участники демонстраций требуют ликвидации президентской должности.

Ситуация с отказом от регистрации кандидатов в президенты не предусмотрена конституцией Алжира. Собеседники издания предположили, что Конституционный совет воспользуется статьей о переносе выборов на два месяца в случае смерти кандидата.


С 1999 года Алжиром руководил Абдельазиз Бутефлика. В 2019 году 82-летний президент объявил о своем выдвижении на пятый срок, вследствие чего в стране начались массовые протесты. В частности, 1–2 марта были ранены 183 человека, один умер.

11 марта Бутефлика заявил, что не пойдет на пятый президентский срок. Он объяснил это решение возрастом и состоянием здоровья.

Президент объявил об уходе в отставку 2 апреля, за 26 дней до истечения срока полномочий. Полномочия президента временно принял Бенсалех. 9 апреля он объявил о проведении выборов главы государства, назначив их на 4 июля.


16:57 26/05/2019
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