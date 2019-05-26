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Казахов на выборы зовут даже... яйца

В Казахстане выпустили яйца с призывом прийти на президентские выборы, назначенные на 9 июня. Соответствующую продукцию презентовали на сельскохозяйственной выставке в парламенте страны.

Яйца с призывом к выборам. Фото: zakon.kz

На яйцах от компании «Алекри» было написано по-русски и по—казахски: «Все на выборы 9 июня», «Вперед Казахстан» и «Выбираем президента», сообщает zakon.kz.

На 9 июня в Казахстане назначены досрочные выборы — это первая избирательная кампания после отставки Нурсултана Назарбаева. Кандидатом от власти на их временный президент Касым-Жамарт Токаев.

Казахстанская оппозиция призывает к бойкоту выборов.


Источник: МГ/МВ belsat.eu


13:05 26/05/2019
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