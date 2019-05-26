Казахов на выборы зовут даже... яйца

Яйца с призывом к выборам. Фото: zakon.kz





На яйцах от компании «Алекри» было написано по-русски и по—казахски: «Все на выборы 9 июня», «Вперед Казахстан» и «Выбираем президента», сообщает zakon.kz.





На 9 июня в Казахстане назначены досрочные выборы — это первая избирательная кампания после отставки Нурсултана Назарбаева. Кандидатом от власти на их временный президент Касым-Жамарт Токаев.





Казахстанская оппозиция призывает к бойкоту выборов.



