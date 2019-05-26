Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Рано утром в воскресенье в Бресте задержали блогера Сергея Петрухина

Сотрудники милиции в гражданском и в форме около 7.30 задержали Петрухина, когда он выходил из дома. Правда, через несколько часов отпустили.

«После задержания меня как лица, в отношении которого ведется административный процесс, меня доставили в Ленинский РОВД. Оказалось, мне вменяют неявку по повестке в милицию на Пасху, 28 апреля. Но они ошиблись – я предоставил видеозапись, которая доказывает – сотрудник милиции, который пытался вызвать меня в милицию на 28 апреля, перепутал и сказал, что я должен явиться 24 апреля. И было именно это 24 апреля, в суде, когда я был заявлен как свидетель на процессе по делу Олега Вялова», – рассказал «БГ» Сергей Петрухин.


Он собирается обжаловать действия милиционеров. Кроме того, Петрухин оставил запись в «Книге замечаний и предложений» Ленинского РОВД – он предложил руководству райотдела организовать работу сотрудников милиции так, чтобы «ценить время других людей». 

Сергей Петрухин известен своими видеороликами на острые социальные темы. С 2018 года вместе с блогером из Березы Александром Кабановым на YouTube-каналах «Народный репортер» и «YouTube-депутаты» освещает тему строительства под Брестом аккумуляторного завода. За свою активность блогеры неоднократно привлекались к административной ответственности. Их задерживали и штрафовали на крупные суммы. Оплачивать штрафы Петрухину и Кабанову помогают люди.

В прошлом году на Петрухина завели уголовное дело за публичные клевету и оскорбление милиционеров. В апреле этого года суд признал его виновным и приговорил к штрафу в размере 360 базовых (9 180 рублей) в доход государства, а также обязал возместить моральный ущерб четырем потерпевшим сотрудникам милиции (в общей сложности 7 500 рублей) и расходы на адвоката. Гособвинитель просил для Петрухина два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа и штраф в 100 базовых.


12:19 26/05/2019
Поделиться



Последние известия



ссылки по теме
Магазины нидерландской сети Spar возвращаются в Брест
Фотофакт. Сотрудник ГАИ из "прошлого" оформил ДТП в Бресте
NEXTA: «Текст о сотруднике ГАИ набирал дрожащими руками»


Блоги
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.
Александр Федута
Гражданин Саакашвили
Ольга Карач
Обращение к Лукашенко
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o «тунеядских» детях, обсуждении...
Валерий Щукин
В Беларуси намерены легализовать наркотики


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё