Рано утром в воскресенье в Бресте задержали блогера Сергея Петрухина

Он собирается обжаловать действия милиционеров. Кроме того, Петрухин оставил запись в «Книге замечаний и предложений» Ленинского РОВД – он предложил руководству райотдела организовать работу сотрудников милиции так, чтобы «ценить время других людей».

Сергей Петрухин известен своими видеороликами на острые социальные темы. С 2018 года вместе с блогером из Березы Александром Кабановым на YouTube-каналах «Народный репортер» и «YouTube-депутаты» освещает тему строительства под Брестом аккумуляторного завода. За свою активность блогеры неоднократно привлекались к административной ответственности. Их задерживали и штрафовали на крупные суммы. Оплачивать штрафы Петрухину и Кабанову помогают люди.





В прошлом году на Петрухина завели уголовное дело за публичные клевету и оскорбление милиционеров. В апреле этого года суд признал его виновным и приговорил к штрафу в размере 360 базовых (9 180 рублей) в доход государства, а также обязал возместить моральный ущерб четырем потерпевшим сотрудникам милиции (в общей сложности 7 500 рублей) и расходы на адвоката. Гособвинитель просил для Петрухина два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа и штраф в 100 базовых.



