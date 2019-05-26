Геополитическая дилемма: готов ли Запад принять режим Лукашенко?





— Недавно новая инициатива iSANS опубликовала доклад об усилении гибридной агрессии России в отношении Беларуси, активизации неонацистских групп и растущем давлении с целью принуждения к «интеграции». Есть ли основания для таких опасений?





— Я не эксперт по теме Беларуси. Но я внимательно слушаю людей, которые ими являются. И я понимаю, что есть определенное напряжение в российской политике с одной стороны со стремлением к стабильности, а с другой – к стремлению к более глубокой интеграции. И я считаю, что высылка Бабича — это свидетельство очень глубокого раскола между Лукашенко и Путиным. Но такие скандалы были между ними и раньше, а еще раньше они были между Лукашенко и Ельциным. Для меня также очень важным вопросом является Китай и то, возрастет ли его влияние и пойдут ли на это беларусы, чтобы иметь стратегический противовес. Потому что интерес Китая к Беларуси серьезный. Но настолько ли, чтобы притормозить российскую инициативу, направленную на ускоренную интеграцию…





— В своем выступлении вы много говорили о растущей китайской угрозе для Запада, об агрессивных действиях Китая. Не несет ли растущее влияние Китая еще большую опасность?





— Тут вопрос политики проталкивания и притягивания (push and pull policy). Приведет ли Лукашенко китайцев в минский аэропорт и скажет россиянам, что ставки повышаются, или он сможет предложить им что-то еще настолько важное, что они хоть чем-то поступятся в своих взаимоотношениях с Путиным, чтобы получить Беларусь в союзники. Этого мы пока не знаем.









— Власти Беларуси много раз заявляли, что участие Беларуси в «Восточном Партнерстве» мешает превратить эту организацию в антироссийскую. Беларусь действительно выступает в роли троянского коня или это способ, не раздражая Россию, приблизиться к ЕС?





— Я вообще считаю «Восточное Партнерство» достаточно глупой идеей. Оно направлено на шесть очень разных стран. Для них не может быть единой политики. Наверное, теоретически можно создать какой-то каркас, но он был бы слишком просторным, потому что страны слишком сильно различаются, это был бы совсем не каркас. Украина и Грузия совсем не в той категории, что Беларусь и Армения, поэтому я бы не возлагал больших надежд на «Восточное Партнерство». Если же Беларусь хочет быть другом Запада, то препятствие для этого явно не на западной стороне.





— Запад, вроде бы, хочет видеть Беларусь суверенной. Но готов ли он принять режим Лукашенко в нынешнем виде?





— Это дилемма. Я имею в виду, что наблюдая за конфликтом Лукашенко и Путина вокруг беларусского суверенитета Запад либо должен наблюдать за созданием союза, что плохо, либо поддержать Лукашенко, на которого были наложены санкции, и который убивал людей. И я думаю, что наиболее привлекательный аспект в идее поглощения Беларуси для Путина – это сложность этого вопроса для Запада.