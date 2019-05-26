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Делает ли собственное вооружение Беларусь менее зависимой от России?

Военный эксперт Александр Алесин в связи с прошедшей выставкой MILEX-2019 ответил на вопрос, делает ли производство собственных вооружений Беларусь менее зависимой от России.


– Думаю, руководство страны дало такую установку, причем не от хорошей жизни. Россия не хочет создавать в Беларуси производство готовых образцов вооружений, – сказал Алесин БелГазете. – В отличие от китайцев: нам предоставляют технологии (тот же «Полонез») и свои полигоны.

Недавно «Полонез» проводил стрельбы в Казахстане. Вопрос из зала: а почему не в России, до которой гораздо ближе, где масса военных полигонов? С одной стороны, мы, возможно, хотим показать Казахстану товар лицом (многое говорит о том, что Казахстан вслед за Азербайджаном может стать покупателем наших «Полонезов»).

А с другой стороны, россияне не способствуют развитию белорусских систем оружия. Россия готова получать от нас комплектующие, поставлять нам образцы вооружений (деньги будут - заходите), но не делиться технологиями, не создавать совместное производство.


Возможно, лед тронется, когда Россия «приревнует» Беларусь к Китаю (в экспертном сообществе ревность уже проявляется).

Может быть, лед уже тронулся, потому что в Беларуси налажено производство российского стрелкового оружия. Пока это только отверточная сборка, но уже есть образцы, в которых применяется большое количество белорусских комплектующих.

И еще одна тенденция: получив базу из России, наши кулибины добавляют свое, вносят новшества и усовершенствования.

11:44 26/05/2019
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