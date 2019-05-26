Лукашенко поздравил «братскую Грузию» с днем независимости

В поздравительной телеграмме по случаю национального праздника Грузии — Дня независимости — президент Беларуси заявил, что между странами сложился высокий уровень партнерства, передает пресс-служба президента.









Александр Лукашенко назвал Грузию братской страной и отметил, что страны объединяет духовная близость культур, общая история, хорошие человеческие отношения и взаимодополняемость экономик.





Беларусский президент пожелал Саломе Зурабишвили «крепкого здоровья и неисчерпаемой энергии», а грузинам — мира и процветания. Он выразил надежду, что сотрудничество между странами будет расширяться и наполнится новыми совместными проектами.