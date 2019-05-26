Литва выбирает президента во втором туре

Сегодня в Литве проходит второй тур президентских выборов. На пост претендуют два кандидата.

В первом туре, который состоялся 12 мая, за Ингриду Шимоните проголосовало 31,13% избирателей, за Гитанаса Науседу — 30,95%. Между ними Литва выбирает сегодня.





В течение недели проходило досрочное голосование. По данным ЦИК Литвы, в нем приняло участие 9,56% избирателей, пишет reform.by





Гитанас Науседа — экономист и банкир. Родился в 1964 году в Клайпеде. Окончил факультет экономики промышленности Вильнюсского университета в 1987 году, затем был аспирантом экономического факультета, стажировался в Мангеймском университете. Получил научную степень по социальным наукам. Работал на государственной службе, в Банке Литвы дошел до уровня члена правления, проходил стажировку во Всемирном банке. В 2000-2008 годах был советником председателя правления Vilniaus Bankas. В 2008-2018 работал советником председателя правления банка SEB, был главным экономистом. Кроме того, был советником президента Валдаса Адамкуса.









Ингрида Шимоните представляет литовских консерваторов. Родилась в 1974 году в Вильнюсе. Окончила экономический факультет Вильнюсского университета, получила МВА в Стокгольмской школе экономики. В разные годы работала в Министерстве финансов Литвы сначала в налоговом отделе. В 2009-2012 годах была министром финансов, в 2013 году была заместителем председателя правления Банка Литвы. с 2016 года — депутат Сейма, председатель ревизионного комитета.





Глава беларусского МИДа Владимир Макей в ходе саммита «Восточного партнерства» выражал надежду, что после выборов позиция Литвы в связи с БелАЭС изменится. Пока именно Литва блокирует подписание приоритетов партнерства между Беларусью и ЕС.





Вместе с президентскими выборами сегодня в Литве проходит и голосование на выборах в Европарламент.



