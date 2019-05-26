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Вице-губернатор Луизианы показал Трампу, что носит носки с его портретом

Вице-губернатор американского штата Луизиана Билли Нангессер встретил президента США Дональда Трампа в носках с его портретом.

Фото: Jim Woods / Twitter 

Видео обнародовано 14 мая на YouTube-канале WGNO. Когда Трамп подошел к чиновнику, чтобы поздороваться, тот поднял штанину и показал президенту свои носки. Трамп улыбнулся Нангессеру и попросил фотографов, которые присутствовали на встрече, снять его. 

На сайте Amazon носки с Трампом стоят около $27. "Носки Donald Trump с мягкими, роскошными волосами, которые можно укладывать, расчесывать и подстригать. Измените стиль президента в соответствии с вашим настроением", – говорится в описании товара. 

Видео: WGNO-TV / News with a Twist / ABC26 / YouTube 

10:25 26/05/2019
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