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После разговора с Лавровым главе МИД Армении вызвали скорую

Состояние министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна резко ухудшилось после телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщают в субботу армянские СМИ.


Как отмечается, инцидент произошел на прошлой неделе. 

Из-за резкого ухудшения самочувствия сотрудники МИД вынуждены были вызвать скорую помощь.

Прибывшие в министерство врачи оказали необходимую помощь, оказалось, что у министра резко повысилось артериальное давление.

СМИ отмечают, что телефонный разговор З.Мнацаканяна с С.Лавровым был довольно напряженным.

«Другие детали телефонного разговора неизвестны, однако очевидно, что разговор не прошел в желательном для министра русле», - пишут медиа.

10:13 26/05/2019
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