Рейтинг доверия Путину упал до минимума за 13 лет

Согласно им, только 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину. Это минимум с января 2006 года, пишет Белсат.





Год назад, в мае 2018 года, рейтинг доверия Путину составлял 47,4%. Рейтинг политика падает с июня 2018 года, когда было объявлено о повышении пенсионного возраста.





Тем не менее, Путину россияне доверяют больше, чем любому другому политику. В пятерку лидеров также вошли министр обороны Сергей Шойгу (14,8%), глава МИД Сергей Лавров (13%), лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский (8,8%), премьер Дмитрий Медведев (7,3%). Рейтинг доверия оппозиционного политика Алексея Навального – 1,5%.





Одобряют деятельность Путина 65,8% респондентов.







