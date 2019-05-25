Рейтинг доверия Путину упал до минимума за 13 лет
Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса по поводу того, кому из политиков россияне могли бы доверить решение важных государственных вопросов.
Согласно им, только 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину. Это минимум с января 2006 года, пишет Белсат.
Год назад, в мае 2018 года, рейтинг доверия Путину составлял 47,4%. Рейтинг политика падает с июня 2018 года, когда было объявлено о повышении пенсионного возраста.
Тем не менее, Путину россияне доверяют больше, чем любому другому политику. В пятерку лидеров также вошли министр обороны Сергей Шойгу (14,8%), глава МИД Сергей Лавров (13%), лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский (8,8%), премьер Дмитрий Медведев (7,3%). Рейтинг доверия оппозиционного политика Алексея Навального – 1,5%.
Одобряют деятельность Путина 65,8% респондентов.
18:34 25/05/2019