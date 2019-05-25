Игра в быстрые "шашечки"

Впрочем, было бы странно от любителя "рояльных" шуток ожидать сложных политических партитур.





Нападение на Раду была исполнено с присущей данному персонажу эффектностью. Попробуем разобрать эффективность атаки.





События развиваются достаточно живо. О намерении досрочно прекратить полномочия действующей Рады Владимир Зеленский объявил 20 мая. 21-го появился соответствующий указ. 23-го нормативный акт был опубликован и решение о досрочной кончине ВР вступило в силу. Еще 22-го спикер Андрей Парубий и глава фракции "Народного фронта" Максим Бурбак заявили о намерении оспорить решение свежеизбранного в Конституционном суде. Что и было сделано. В пятницу группа депутатов "Народного фронта" внесла обращение в Конституционный суд.

Немного "матчасти"

Для начала разберемся с определениями, правилами и датами.





Первое. Рада не "распущена", — принято решение о досрочном прекращении ее полномочий, и она будет исполнять свои полномочия до первого заседания парламента следующего созыва. Опубликование президентского указа автоматически запустило механизм внеочередных выборов, которые стартовали 24 мая и могут завершиться голосованием 21 июля. Почему "могут", а не "должны" — поясню чуть позже.





Второе. Истории о попытке обжаловать указ №303/2019 в Верховном суде — ерунда. Рассмотрение подобного вопроса находится за пределами компетенции ВСУ.





Третье. Заявление секретаря Центральной избирательной комиссии Натальи Бернацкой о том, что "ни одно судебное решение не сможет остановить избирательный процесс" граничит с правовой ересью. Избирательный процесс может остановить решение Конституционного суда, если КСУ обнаружит несоответствие указа главы государства Основному закону государства.





В этом случае, на основании 150 и 19 статей Конституции, избирательный процесс будет остановлен. Акт, признанный неконституционным, подлежит отмене, что обнулит правовые последствия его принятия.





Заметим, что право КСУ рассматривать любой нормативно-правовой акт, подписанный президентом, не только закреплено Конституцией, но подтверждено решением КСУ от 27 марта 2002 года.









Четвертое. Обращения общественных организаций, политических партий и просто озабоченных граждан КСУ будет игнорировать. Правом задать вопрос о конституционности президентского указа наделены сорок пять народных депутатов. Есть и другие субъекты подачи конституционных представлений, но они подобной миссией едва ли озаботятся. Если кто-либо из депутатов вдруг передумает и возжелает отозвать свою подпись под конституционным представлением, юридических последствий такое желание иметь не будет — представление все равно рассмотрят.





Пятое. Вопрос о конституционности президентского указа рассматривается Большой палатой КСУ, то есть принятие решения возлагается на всех судей (на сегодняшний день — 17 человек), необходимый кворум — 12 человек, решение считается принятым, если за него проголосовали не менее 10 судей. Срок рассмотрения "дела" не может превышать полугода, но если конституционное представление будет признано неотложным (а это, как мне кажется, тот самый случай), то КСУ должен рассмотреть его в течение одного календарного месяца.





Шестое. Если гипотетическое решение КСУ о неконституционности президентского указа будет принято после дня голосования, служить поводом для отмены результатов выборов оно не может.

Немного о мотивах

Еще в апреле в статье "Досрочные парламентские выборы — мифы и реалии" я пояснял, почему Владимиру Зеленскому (в случае его победы на президентских выборах) может быть выгодно досрочно отправить ВР на политический покой, и как именно он намеревается это сделать.





В общих чертах все произошло так, как и предсказывалось.





Коротко о мотивах инициатора внеочередных выборов.





Первый, прагматический. Чем раньше пройдут парламентские выборы, тем больше у Зеленского шансов "завести" в Раду максимальное количество "своих" депутатов. Рейтинг в общем-то виртуальной партии "Слуга народа" нынче растет не по дням, а по часам. Без объективных причин, прежде всего — как следствие недавнего триумфа. За четыре месяца можно сделать вдвое больше ошибок, чем за два. Психологи и политтехнологи утверждают, что "осенний" избиратель злее "летнего". Вывод: предпочтительнее провести выборы в Раду в середине июля, а не в середине октября.









Второй, маркетинговый. Немедленной экзекуции над парламентариями ждал избиратель Зеленского. Понравиться одновременно "ватникам", гопникам, хипстерам и хип-хоперам (разумеется, это — не исчерпывающая характеристика электората победителя, однако представители всех перечисленных категорий граждан там явно обильно присутствуют) сложно, но возможно. Удержать симпатии столь разнородного сообщества труднее в разы. Указ о "роспуске" — шаг беспроигрышный. Несистемный кандидат победил, в первую очередь благодаря активной эксплуатации всенародной нелюбви к политическому классу. Грех было не использовать эту карту и далее. Почти уверен: и сам указ, и попытка части депутатского корпуса добиваться его отмены лишь увеличили число готовых голосовать за "Слугу народа" на будущих выборах. Не заглядывая в ее список.





Третий, эмоциональный. Наименее значимый. Но тоже наверняка присутствовавший. Вполне очевидно, что данный персонаж — тщеславный и задиристый. Отказа Рады принять предложенную Зеленским дату инаугурации, а также формальный "роспуск" коалиции (направленный на срыв возможных досрочных выборов) новый насельник Банковой воспринял как личный вызов. Что не только убедило его "распустить" ВР, но и усилило желание сделать это сразу. И побольнее — отсюда хамоватые интонации в адрес парламентариев в постинаугурационном монологе.

Немного о форме и содержании

Один известный правовед в разговоре со мной текст президентского указа прокомментировал крылатой фразой "Немножко текст по-дебильному написан". Хотя у человека, подписавшего нормативный акт, лицо и не такое скучное, как у автора известного ролика.





Что именно не так с текстом? Чтобы понять юридические претензии, немного поговорим о содержании.





Формальной причиной досрочного прекращения полномочий действующей Рады является отсутствие коалиции. Противники досрочных выборов считают, что она прекратила свое существование лишь 17 мая после выхода из правящего депутатского сообщества ячейки "Народного фронта". Сторонники — что коалиция перестала существовать еще в начале 2016-го, после ухода фракций "Батьківщина", "Самопоміч" и РПЛ.





Кто прав? Точного подтверждения существования коалиции нет, как и нет и точного подтверждения ее отсутствия.





Если бы из Закона "О Регламенте Верховной Рады Украины" в свое время не были изъяты статьи, касающиеся процедуры формирования, функционирования и роспуска коалиции, установить данный факт было бы проще. А так оставалось полагаться на слова спикера и формальных координаторов большинства из БПП и НФ, утверждавших, что они заручились поддержкой внефракционных депутатов, и заверявших, что коалиция продолжает свое существование.





Но! Поименного списка членов никто не видел. Спикер Парубий вначале обещал предать огласке персональный состав коалиции, затем (в феврале 2017-го) объявил, что это не входит в его компетенцию. На днях официально ответил, что не располагает перечнем коалициантов и аппарат ВР. Руководство парламента игнорировало депутатские запросы с требованием обнародовать списки депутатов большинства, а затем оставило без внимания предписание Окружного административного суда, обязывавшее предоставить аналогичные сведения.





С точки зрения Основного закона и нескольких актов Конституционного суда, коалиция — это не просто некоторое количество совместно голосующих нардепов. Это, как следует из решения КСУ от 17 сентября 2008-го, — "субъект конституционных правоотношений". Серьезный организм, на который возложено решение серьезных задач. Для тех, кто забыл, напомню: в коалиционном соглашении предусмотрены существование Совета коалиции, аппарата коалиции, заседания Общего собрания коалиции, наличие механизмов координации с правительством и оппозицией. То есть должны существовать не только списки участников, но и протоколы заседаний, тексты решений и т.д. То есть — документальные подтверждения того, что коалиция, как конституционный субъект, а не просто объединение депутатов, формализована, а не ситуативна.





Наличие подобных подтверждений доказывает факт существования коалиции. Отсутствие — наводит на мысль об обратном. Исследовать доказательства либо дать оценку их отсутствия, очевидно, надлежит Конституционному суду.





Но вернемся к инициатору досрочных выборов. Допустим, у Зеленского были основания считать, что коалиции в самом деле нет. И он, как новоиспеченный гарант Конституции, решил наказать депутатов за нарушение Основного закона.





Тогда в указе нужно было не просто цитировать статьи Конституции, а указать причины прекращения полномочий парламента. В этом документе, с точки зрения конституционалистов, должна была присутствовать, условно говоря, не только резолютивная, но и мотивировочная часть. Даже Ющенко, в октябре 2008-го издавший, мягко говоря, сомнительный указ о "роспуске" ВР (позже отмененный) пытался обосновать в нем свой волюнтаризм — мол, в соответствии с такой-то нормой, в коалиции должно быть столько-то депутатов, а на такой-то момент их там нет. На основании чего — и далее по тексту.





В указе Зеленского всего этого нет. Так что слухи о правовом масштабе Андрея Богдана пока выглядят несколько преувеличенными. Не всякий ловкий корпоративный юрист тянет на тонкого правоведа.





Предусмотренные Конституцией консультации с Радой Зеленский использовал, чтобы поторговаться о правилах проведения внеочередных выборов. А мог сделать мат в один ход: "Утверждаете, что коалиция есть, — покажите списки"…

Немного о "езде" и "шашечках"

Нынче популярно мнение, что в эпоху политического постмодернизма чрезмерное следование условностям и правилам — архаизм. Что "езда" куда важнее "шашечек".





Ввязываться в долгий спор не стану. Просто отмечу: "шашечки" Зеленскому (пока) каждый раскрашивает в полюбившийся лично ему цвет, а вот судить о водительском мастерстве трудно. Налицо — транспортное средство, выигранное в лотерею. Некоторые проблемы с тормозами. Агрессивное пренебрежение правилами дорожного движения.









Желание ускорить день проведения парламентских выборов можно объяснить стремлением облегчить процесс задуманных реформ. А можно — наличием цели узурпировать власть. Пока и то, и другое — лишь предположения. Лично мне одинаково трудно разглядеть в Зеленском как реформатора, так и узурпатора. Обещание изменить жизнь к лучшему не означает осмысленной готовности это сделать. Самоуверенность и тщеславие не всякого делают диктатором.





Пока просматривается лишь готовность изо всех сил давить на газ. Но не угадывается маршрут движения.





Право президента досрочно прекращать полномочия высшего законодательного органа — это инструмент. Инструмент можно использовать по-разному: к примеру, Трумэн любил играть на рояле, а Гитлер любил, когда на рояльных струнах вешали его политических противников.





По большому счету всех политиков первого эшелона (а к таким по определению относится высшее должностное лицо) можно разделить на два условных типа — созидатели и игроки. Зеленский явно относится ко второму.





Но чтобы стать успешным игроком-политиком требуется не только решительность и дерзость, но и расчет. Зеленский дерзок. Можно спорить о том, чего больше — решительности или безответственности в стремлении человека (не имеющего зеленого понятия о реалиях политики) стать первым лицом в такое сложное время в такой сложной стране. Но многие избиратели 31 марта и 21 апреля оценили именно эту дерзость, полагая ее благом.





Вполне вероятно, что Зеленский в самом деле дерзнул игнорировать предостережение спецпредставителя США Волкера, возражавшего против сомнительного назначения Богдана на пост главы АП. Вполне вероятно, что Зеленский действительно проигнорировал совет Коломойского обменять отказ от досрочных парламентских выборов на изменение избирательных правил.





Утверждают, что Коломойский считал, что прежняя схема позволит его главному врагу Порошенко провести избыточное количество своих людей по "мажоритарке". А вот у Зеленского, по мнению олигарха, как раз наоборот, возникла бы проблема с поиском необходимого количества увесистых одномандатников. И одиозный возвращенец якобы предлагал новому хозяину Банковой добиваться от Рады, в первую очередь, отказа от "мажоритарки".





Берусь утверждать: никому из ведущих политических игроков не нужны открытые списки. Хотя почти все за них публично ратуют.





Если говорить конкретно о Зеленском, то в его интересах была бы жесткая пропорциональная модель с закрытыми списками и высоким проходным барьером. Такой вариант обещал бы ему максимальный электоральный урожай.





Но провести такую модель через Раду невозможно. Возможно было убедить ее отказаться от "мажоритарки", угрожая досрочными выборами и "покупая" лояльность части депкорупса (представляющих силы, для которых 5% порог критичен) снижением барьера и снятием запрета на формирование блоков. Такой вариант также судил неплохой куш.





Зеленский поступил иначе. Он сразу (причем в довольно оскорбительной манере) объявил о "роспуске". Чего в парламенте, честно говоря, мало кто ожидал. А потом… начал "торговаться" об отказе от "мажоритарки". Странный ход. Начал бы торговаться раньше — глядишь, и сторговался бы. А если решил не торговаться, то надо было просто пиариться — требовать от Рады "открытых списков". Все равно депутаты не согласились бы. Зато избиратель бы оценил. А так — неувязка: агитировал за "открытые" списки во время кампании, в инаугурационной речи призвал депутатов их узаконить, а на следующий день — сам предложил жесткую "закрытую" модель.





Каким будет решение Конституционного суда о судьбе досрочных выборов зависит от многих обстоятельств — от аргументов сторон, от умения различных сил повлиять на будущий вердикт, от готовности переживающего сложные времена КСУ ввязываться в "чужую" игру. Решение может быть двусмысленным, экзотическим (и то, и другое случалось). Запоздавшим (и такое бывало). Суд может просто уклониться от вынесения заключения под надуманным предлогом. А может и подыграть.





В сложных играх Зе пока новичок. Он только осваивает политический букварь, можно только догадываться, сколь быстро он доберется до политического сопромата.





Новый гарант явно нуждается в опытных криптологах, которые, с одной стороны, шифровали бы некоторые его намерения (пока он, Бог даст, разберется, куда попал), с другой — дешифровали бы некоторые его умозаключения.





Сложно сказать, что выглядело большей дичью — озвученная главой его АП идея проведения референдума о мирных соглашениях с Россией или пояснения по этому поводу самого Зеленского: "Это нормальный разговор с людьми… Это не законодательный референдум, а информационный".





Какой? Спасибо, что не обезжиренный указ или платонический бюджет.





Было бы совсем неплохо, чтобы кто-то разъяснил "непортрету", что плебисцит — (используя его собственную лексику) слишком "технологическая технология" общения с людьми. Что у нас даже закона о референдуме пока нет. И что подобные процедуры — вещь крайне деликатная. Гитлер, благодаря такому "нормальному общению с людьми" прокладывал себе дорогу к власти (а государству — путь к авторитаризму). 19 августа 1934 года на референдуме 89,9% немецких избирателей одобрили передачу президентских обязанностей канцлеру Адольфу Гитлеру, наделив последнего колоссальной властью. Успех ряда плебисцитов позволил фюреру наплевать на международные договоренности и присоединить к Германии Рейнскую область, Силезию, Рур, Судеты, Австрию и принять решение о выходе из Лиги Наций.





С тех самых пор общенациональный референдум в Германии под запретом.





Вот такие "шашечки". И ничего, едут.



