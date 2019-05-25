« Выполнение РФ решения трибунала ООН по освобождению захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной. Таким образом Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом, — пишет Зеленский. — Увидим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома!»





Международный трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге 25 мая постановил, что Россия должна незамедлительно освободить находящихся в СИЗО украинских моряков

и вернуть Украине буксир и два катера, которые были захвачены в ходе инцидента в Керченском проливе.



