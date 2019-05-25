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Снова гонка как во времена СССР? Глава НАТО рассказал о новой стратегии из-за российской «ядерной угрозы»

НАТО планирует представить новую военную стратегию, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью Welt.


Он оправдал этот шаг «ядерной угрозой», которую Россия использует против Запада. По словам господина Столтенберга, с 2014 года на востоке и юге Европы возникли «новые условия безопасности» и новые вызовы.

«Речь идет о полной защите и способности обеспечить стабильность в будущем. Это иногда требует новых военных концепций»,— сказал генсек НАТО. Подробностей новой стратегии господин Столтенберг не рассказал.

Напомним, в конце апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что Россия усилила группировки войск на западе и юге из-за активности НАТО. Он также опроверг сообщения СМИ о подготовке России к военным действиям, назвав этот тезис «активно тиражируемым русофобскими СМИ», пишет kommersant.ru

 

14:59 25/05/2019
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