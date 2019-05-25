Рабочие показали палату Лукашенко площадью 100 кв. м.

Высоко сидит – далеко глядит руководитель нашей страны. Однако того, что близко, не слишком видит, но скрывает это. Очки часто лежат у Александра Лукашенко, он даже их надевал во время пресс-конференции, но, чтобы не показывать, что Лукашенко – недальновидящий, эти кадры государственные медиа вырезали.





«Я прочитал доклад и вернул его премьер-министру. Вы мне больше не пишите эти отчеты. Вы просто теряете время. Нужны две строки», – заявил Лукашенко.





Значит ли это, что теперь в две строки будут издавать и книжки, и статьи в газетах – чтобы Лукашенко осилил? Мы, например, попросили жителей Бобруйска, описать двумя строками результаты правления Лукашенко.





И вот что сказали люди:





«Отсутствие результата. Надо все делать вовремя. Смелости набираться и вовремя уходить».





«Производства сильно не разгоняются. Зарплат слишком больших нет».





«Рост цен. Деноминация».





Однако можно не волноваться: со здоровьем главы государства все будет хорошо. Ведь не просто хороший, а сверххороший медицинский центр для государственных чиновников построили в Ждановичах, а в нем – за бронированными дверями – палату для Лукашенко. Ни вас, ни нас туда не допустят, но строители поделились с блогером Степаном Светловым фотографиями. ВИП-палата – дворец: более 100 квадратных метров, три комнаты, гардеробная, купальня и туалет, золотая не цветом, но ценой сантехника, два стола для заседаний, чтобы народ думал, что руководитель на рабочем месте, и комната с двуспальной кроватью.





Одному больному двуспальная, а другим – спальное место в проходе, в лучшем случае. А так пациентку с переломом таза на брезентовых носилках в компании еще 5-ти пациентов перевозят из дзержинской больницы в областную и обратно, так как в дзержинской нет аппарата компьютерной томографии.





В Борисове не то что в больницу попасть, а даже чтоб на прием к врачу записаться, люди занимают очередь в 4:30.





Но зачем нам медицина, когда у нас есть спорт? Так для скорой помощи на дорогах нет особой полосы, зато такая появится для авто, которые будут обслуживать Европейские игры. А если кто-то проедет по ней – получит штраф. Согласно декрету Лукашенко, еще большее наказание грозит тому, кто в дни игр запустить дрон или захочет устроить акцию протеста. Игры от белорусов будут защищать силовики со всей страны во главе с министром Шуневичем, который доказал силу своего ведомства, защищая скульптуру городового.





Кто белорусов защитит, ни в этом декрете, ни в других – не уточняют.













Теги: NEXTA, Telegram, Александр Лукашенко, медицина