СМИ: Шенгенская зона может сузиться





Газета Rzeczpospolita уделила внимание проблеме, которая может появиться в ближайшее время в ЕС. Дело в том, что ряд лидеров стран союза во главе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном предлагают идею сужения шенгенской зоны до меньшего количества стран ЕС. Это, дескать, улучшит охрану границ. В то же время под «избранными» понимаются в первую очередь государства, которые активно принимают мигрантов из Азии и Африки. А Польша не в их числе, — отмечает газета. А значит, Польша может «выпасть» из шенгенской зоны.





Вероятно, пишет Rzeczpospolita, тема будет обсуждаться уже после выборов в Европарламент. И решающее слово будет за Германией.





В то же время, обращает внимание Rzeczpospolita, ФРГ не выгодно было бы закрывать границы от Польши или Чехии, т.к. одни лишь простои грузовиков с товаром стоили бы огромных денег. Счет идет на миллиарды евро: от 1,3 до 5,2 млрд в год из-за потери времени, а вообще для экономики вред оценивается в 5-18 млрд евро.









Для Польши это был бы еще и моральный удар. Как напоминает Rzeczpospolita, свобода передвижения в шенгенской зоне для поляков является символом свободы и самой большой ценностью после вступления страны в ЕС 15 лет назад.





Сейчас в шенгенскую зону входят 23 страны ЕС и три государства из-за пределов союза с общим количеством населения 420 млн чел. Шенгенская зона существует с 1985 года.