Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Монстрация (от слова демонстрация) — массовая художественная акция в форме демонстрации с лозунгами и транспарантами, которые участники используют как основное средство коммуникации со зрителями, друг с другом, как средство самовыражения. По большей части содержание транспарантов выглядит предельно абсурдизированным и аполитичным, однако они имеют многозначность.





«Монстрация» пройдет в виде пикета с 17.00 до 18.00 на стадионе на улице Челюскинцев рядом с развлекательным комплексом «Ренессанс». Это единственное место в городе, разрешенное для проведения подобных мероприятий.





Участвовать в монстрации будет до 10 человек, и они собирают идеи с лозунгами.





— Идеальный вариант монстрации — огромная толпа людей с забавными плакатами, которые идут по центральной улице. Но у нас нет денег на милицию, потому решили провести малым, но удалым составом. Кроме того, мы выбрали формат пикета, а не демонстрации. Связано это с тем, что лучше час постоять с плакатами, чем за 10 минут пройти ту стометровку от ритуального агентства, которую власти обозначили как единственно разрешенную для шествий, — рассказал один из организаторов Александр Бураков.





По его словам, правозащитники указали в заявке, что основной целью проведения монстрации будет «выражение смешанных чувств о свободе мирных собраний в Беларуси», что дает участникам простор для творчества в изготовлении плакатов.





Правозащитники предлагают могилевчанам присылать свои идеи с лозунгами для монстрации, которые организаторы и волонтеры нанесут на плакаты и покажут во время пикета. Сделать это можно на почтовый адрес mspring.online@gmail.com или в социальных сетях, написав организатору в «ВКонтакте» или Facebook.





Впервые монстрацию в Могилеве собирались провести 1 мая на этой же площадке. Однако тогда власти отказали в проведении пикета из-за футбольного турнира. Правозащитники сообщали, что новость о состязании была неожиданной и для игравших.





Затем правозащитники подали еще одну заявку на 12 мая. И горисполком разрешил провести мероприятие.





— Ответ о том, что нам разрешают провести пикет, уведомители получили 7−8 мая, в зависимости от работы почты. По закону, мы должны были заключить договоры не позднее, чем за 2 дня до проведения массового мероприятия. То есть идеальной датой было бы 9 мая, но это был выходной день, как и 8 мая. Представители руководства скорой, милиции и дорожно-мостового предприятия в этот день, очевидно, не работали, — пояснил правозащитник Александр Бураков.





Единственной датой оставалось 10 мая, но в этот день организаторы успели переговорить только с медицинской службой.





По его словам, команда подготовила еще одно уведомление о проведении монстрации, уже третье по счету, и 14 мая отнесла его в горисполком. Эту заявку снова одобрили, и теперь с милицией, коммунальниками и «скорой помощью» договоры уже подписаны, отмечают правозащитники.



