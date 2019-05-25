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Климкин заявил, что Лавров предлагал выпить водку во время минских переговоров

По его словам, коллег из Евросоюза такое неожиданное начало процедуры переговоров несколько насторожило. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью телеканалу "СТБ" рассказал, что во время минских переговоров 2015 года глава МИД РФ Сергей Лавров предлагал своим коллегам выпить водку в знак начала переговоров.

Фото: Reuters


— Мы, когда всё начиналось... Лавров меня и моих немецкого и французского коллегу повёл в отдельную комнату, заказал бутылку какой-то... это было что-то такое — "Беловежская" (марка водки. — Прим. Лайфа), и начал говорить: "Давайте начнём переговоры с того, что выпьем", — рассказал Климкин.

По его словам, такое неожиданное начало переговорного процесса очень смутило его коллег из стран Евросоюза.

Кроме того, Климкин заявил, что те переговоры, которые продолжались 18,5 часа, являются одними из самых сильных его воспоминаний на посту главы украинского дипведомства.

Напомним, 17 мая глава МИД Украины Павел Климкин подал в отставку, пишет life.ru


Артур Белкин
11:25 25/05/2019
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