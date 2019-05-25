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«Дорогой Петр Алексеевич…» Зеленского просят присвоить Порошенко звание Герой Украины

Владимиру Зеленскому подали петицию, в которой просят его присвоить пятому президенту Украины Петру Порошенко звание "Героя Украины".

Фото: Politeka, На данный момент "за" высказались 69 человек

Об этом говорится на сайте Интернет-представительства Президента Украины.

Автор петиции Любовь Блажчук просит "присвоить звание "Героя Украины" президенту Петру Алексеевичу Порошенко".

"За Томос, язык, ЕС, за армию, за сохранение целостности нашего государства! За неутомимый труд, за бессонные ночи, он единственный президент Украины, который сделал невозможно для нас, мы стали нацией", - говорится в тексте петиции.

На данный момент "за" высказались 69 человек. (Нужно 25 тысяч). Сбор голосов будет продолжаться еще 88 дней.


11:08 25/05/2019
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