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Вопрос по интеграции Румас и Медведев обсудят в Минске во время Европейских игр

Премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев договорились провести встречу в Минске во время II Европейских игр. Об этом как передает БЕЛТА, сообщил журналистам белорусский премьер Сергей Румас по итогам сегодняшней встречи с председателем правительства РФ.

«Я пригласил своего российского коллегу Дмитрия Анатольевича на Европейские игры. Он принял это предложение», — сказал Сергей Румас. По его словам, в ходе визита Дмитрия Медведева в Минск будет обсуждаться программа действий по интеграции в Союзном государстве.

Румас также сообщил, что Беларусь и Россия договорились до 21 июня подготовить программу действий по интеграционному взаимодействию в Союзном государстве. По итогам встречи сегодня поручили рабочей группе по интеграции подготовить программу действий», — сказал Сергей Румас.

Европейские игры пройдут в Минске 21-30 июня.


11:03 25/05/2019
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