«Я пригласил своего российского коллегу Дмитрия Анатольевича на Европейские игры. Он принял это предложение», — сказал Сергей Румас. По его словам, в ходе визита Дмитрия Медведева в Минск будет обсуждаться программа действий по интеграции в Союзном государстве.





Румас также сообщил, что Беларусь и Россия договорились до 21 июня подготовить программу действий по интеграционному взаимодействию в Союзном государстве. По итогам встречи сегодня поручили рабочей группе по интеграции подготовить программу действий», — сказал Сергей Румас.





Европейские игры пройдут в Минске 21-30 июня.



