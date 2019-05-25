Вопрос по интеграции Румас и Медведев обсудят в Минске во время Европейских игр
Премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев договорились провести встречу в Минске во время II Европейских игр. Об этом как передает БЕЛТА, сообщил журналистам белорусский премьер Сергей Румас по итогам сегодняшней встречи с председателем правительства РФ.
«Я пригласил своего российского коллегу Дмитрия Анатольевича на Европейские игры. Он принял это предложение», — сказал Сергей Румас. По его словам, в ходе визита Дмитрия Медведева в Минск будет обсуждаться программа действий по интеграции в Союзном государстве.
Румас также сообщил, что Беларусь и Россия договорились до 21 июня подготовить программу действий по интеграционному взаимодействию в Союзном государстве. По итогам встречи сегодня поручили рабочей группе по интеграции подготовить программу действий», — сказал Сергей Румас.
Европейские игры пройдут в Минске 21-30 июня.
11:03 25/05/2019