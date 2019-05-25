Лукашенко, объезжая окрестности Минской кольцевой автодороги, дал указание «окончательно обустроить Куропаты».





Обустройство началось со сноса порядка 70 крестов, установленных Дмитрием Дашкевичем и соратниками, после которого в урочище установили забор, затем снесены еще около 60 крестов со стороны МКАД, а ФПБ, «Белая Русь», БРСМ провели субботник. Теперь вертикали поручено организовать новую серию «благоустройства» народного мемориала.





Владимир Мацкевич. Будущее Куропат в свете новых высочайших указаний Беларускай праўдзе обрисовал философ и методолог





- Сейчас Лукашенко нужна смена электората, нужны симпатии публики. В нем разочаровались те, кто его поддержали раньше (старики, пенсионеры, сельчане), всем категориям он надоел, поэтому ищет симпатии других слоев общества, других социальных групп. Все разговоры (как мне кажется, высосанные из пальца) про «мягкую беларусизацию», либерализацию, – идет поиск новой опоры в обществе.





Куропаты оказались в зоне поиска новой опоры. События вокруг урочища вызвали большой резонанс в обществе, причем в кругах, которые значимы и важны для Лукашенко. Несмотря на отсутствие социологии в стране, которая показывала бы реальные рейтинги, колебания, связанные с резонансными событиями, все равно КГБ, вновь созданный БИСС отслеживают динамику общественного мнения. Отслеживают и реагируют. Вот и сейчас – чисто популистская акция, а дальше – чтобы все прошло красиво: туйки, дорожки, фонарики.





- Но крестоповалом в Куропатах крайне сложно завоевать симпатии в обществе.





- Знаете, любое событие имеет некоторое последействие, эхо, но оно никогда не бывает долгим. Сейчас это новая акция, новое распоряжение о благоустройстве вытеснит на периферию предыдущие события. Существуют технологии манипулирования массовым сознанием: начнут обсуждать детали нового благоустройства (кому-то нравится туйка, кому-то понравятся другие предложения). А собственно сама причина всего напряжения будет просто забыта (не всеми, но значительной частью общества): подзабудут ресторан «Поедем поедим» (уже подзабыт всеми, кроме тех, кто стоит в Куропатах), соответственно, внимание от проблемы будет отвлечено. А потом вокруг понастроят много чего – вокруг достаточно свободной земли.





- Значит, государство решило прибрать Куропаты к своим рукам?





- Судя по всему, решило прибрать к рукам уже давно. Еще в бытность главным редактором «Советской Белоруссии» Павел Якубович позволил себе положительно высказаться по отношению к Куропатам, думаю, это было не спонтанное высказывание самого Якубовича, а согласованная точка зрения, результат обсуждений. Потом установили так называемую «прищепку» – памятник совсем неплохой, сооружение сделано достаточно ответственно и аккуратно скульптором Сергеем Огановым, а потом уже пошли распоряжения по благоустройству (снос крестов, установка заборов). Естественно, государство приватизирует, или национализирует, Куропаты. Часть людей уже говорит: беларуский президент повернулся лицом к оппозиции, соответственно, тролли русские, колеровские, баранчиковские начнут истерию по этому поводу.





Создается информационный шум, в котором тонут принципиальные темы и вопросы.



