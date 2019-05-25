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Сурков написал заявление об отставке?

Помощник президента России Владислав Сурков подал в отставку.

Об этом сообщает близкий к Кремлю телеграм-канал «Незыгарь», который неоднократно публиковал информацию о перестановках во власти до ее официальной публикации в СМИ. 

Разговоры об отставке «куратора донецко-луганского направления» ходили давно, однако это первое сообщение, заслуживающее хоть какого-то доверия.

Не так давно в Сети появились упорные слухи, что место Владислава Суркова в качестве куратора Донбасса должен занять экс-посол России в Белоруссии Михаил Бабич, пишет udf.by

09:59 25/05/2019
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