Сурков написал заявление об отставке?
Помощник президента России Владислав Сурков подал в отставку.
Об этом сообщает близкий к Кремлю телеграм-канал «Незыгарь», который неоднократно публиковал информацию о перестановках во власти до ее официальной публикации в СМИ.
Разговоры об отставке «куратора донецко-луганского направления» ходили давно, однако это первое сообщение, заслуживающее хоть какого-то доверия.
Не так давно в Сети появились упорные слухи, что место Владислава Суркова в качестве куратора Донбасса должен занять экс-посол России в Белоруссии Михаил Бабич, пишет udf.by
09:59 25/05/2019