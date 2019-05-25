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Романчук: "Отставка Румаса предрешена"

Известный экономист уверен: Лукашенко готовит очередного премьер-министра на заклание.

Романчук: "Отставка Румаса предрешена"
Сергей Румас. Фото: БЕЛТА
Напомним, 21 мая глава государства возложил на Сергея Румаса персональную ответственность за обеспечение экономического роста и экспорта.

Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук полагает, что это подготовка общественного мнения к операции «назначение козла отпущения за провал 2019 года и V пятилетки в целом».

— По факту ни одно сколь-нибудь важное решение/дело премьер-министр Беларуси без согласования с президентом, его Администрацией сделать не может, — написал Романчук.

В то же время эксперт отмечает, что в такой ситуации никто не запрещает премьеру расширять спрос на системные рыночные реформы и ставить барьеры за аморальные схемы по распилу и освоению денег налогоплательщиков.

— Но он действует строго в рамках модели Совок/Госплан.

Романчук обращает внимание на то, что Сергей Румас вслед за своими предшественниками начал имитировать поведение Лукашенко.

— Ездит по заводам и колхозам, проводить совещания, принимать пустые постановления в стиле «усовершенствовать, упрочить, усилить, углубить, продолжить улучшать». Игнорирует партнёрство с бизнес-сообществом. Говорит о необходимости ужесточения платёжной дисциплины, повышения качества инвестиционных проектов, прекращения бюджетного финансирования и господдержки убыточных и тупиковых коммерческих предприятий, но делает всё с точностью до наоборот.


По мнению экономиста, Румас не проявляет ни малейшего желания решать ключевые вопросы белорусских производителей товаров и услуг.

— Очковтирательство, имитация бурной деятельности, отчёты в стиле «мы делали, делали, но пока не доделали», режим итальянской забастовки — вот что мы видим в исполнении Совмина под руководством Сергея Румаса.

Ярослав Романчук полагает, что после такого распоряжения президента Сергей Румас лучше работать не станет.

— Для него трансформировать Госплан в модель свободного рынка — это слишком сложная теоретическая и практическая задача. Не по Хуану сомбреро. Отставка Румаса предрешена. Бесславное, бессмысленное премьерство.


09:49 25/05/2019
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