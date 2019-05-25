Об этом в эфире Еврорадио заявил российский политик Леонид Гозман.





“Надо понимать, что если они [российские власти. — Еврорадио] говорят об “интеграции”, “углублении”, “развитии” и так далее, то они имеют в виду именно это — просто захватить Беларусь, присоединить к себе. Возможно, у них есть для этого экономические основания и они хотят захватить у вас то, что ещё не захватили, но главная причина для этого у них — внутриполитические основания. Владимиру Путину нужно как-то решать проблемы до 2024 года — ему нужно остаться у власти. И один из способов — создать новое государство, перерегистрировать, переформатировать его. Это будет новая Российская Федерация, в составе которой будет Беларусь, и он сможет вновь баллотироваться в президенты.





Вот для чего может понадобиться аннексия Беларуси. Если они пойдут этим путем, то будут стараться сделать всё мирно — они ведь не садисты, которым нравится проливать кровь, они делают это только по необходимости. Но я думаю, что вариант силовой они также рассматривают”, — говорит Леонид Гозман.





По словам российского политика, руководство России сегодня не мечтает о восстановления СССР. Проблема в том, что в Кремле не способны воспринимать Беларусь и Украину независимыми государствами.





“Наше руководство не может смириться с тем, что две славянские страны — Украина и Беларусь — не “наши”. Для них границы России проходят по западным границам Беларуси и Украины — вы для них не зарубежье. Вы для них — часть России. И поэтому никогда люди, которые сейчас находятся в России у власти, не смогут говорить с Беларусью как с независимым государством. Так же, как они не могут этого делать с Украиной”.





Единственное, что может остановить Кремль от аннексии Беларуси — это чётко выраженное с белорусской стороны намерение всеми возможными средствами защищать независимость своей страны. Только угроза понести “непоправимый урон” может остановить Путина в его намерении аннексировать Беларусь, убеждён Леонид Гозман.



