Об этом телеканалу ОНТ рассказал заместитель министра обороны Сергей Потапенко:

"Начнётся он с воздушного эшелона. И завершится механизированной колонной".





В параде примут участие более 4 тысяч человек. Также по Минску пройдут представители восьми иностранных армий и три колонны с девушками. В прошлом году во время парада одна из них потеряла туфельку. Чтобы это не повторилось, для девушек сшили специальные туфли, которые точно не спадут во время ходьбы.





Генеральная репетиция парада в Минске запланирована на 1 июля.