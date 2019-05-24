Парад 3 июля: девушкам пошили специальные туфли, которые невозможно потерять
В День Независимости 3 июля в Минске пройдет военный парад. Правда, начнётся он не днём, как обычно, а вечером — в 21:00.
Об этом телеканалу ОНТ рассказал заместитель министра обороны Сергей Потапенко:
"Начнётся он с воздушного эшелона. И завершится механизированной колонной".
В параде примут участие более 4 тысяч человек. Также по Минску пройдут представители восьми иностранных армий и три колонны с девушками. В прошлом году во время парада одна из них потеряла туфельку. Чтобы это не повторилось, для девушек сшили специальные туфли, которые точно не спадут во время ходьбы.
Генеральная репетиция парада в Минске запланирована на 1 июля.
Источник: "Еврорадио"
20:36 24/05/2019