Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Подполковник о милиции: Нормальный человек не останется в такой скотской атмосфере

То, что сегодня происходит за закрытыми дверями различных подразделений Министерства внутренних дел, гость программы подполковник запаса Николай Козлов называет ужасом.

Деятельность белорусского МВД привлекает много внимания. К сожалению, чаще можно услышать негативные комментарии в адрес белорусских правоохранителей. Трагическая смерть 22-летнего работника ГАИ из Могилева породила очередную волну обсуждений. Граждане не верят официальной версии о самоубийстве молодого сотрудника МВД, а жестокие задержания ромов, которые якобы имели отношение к делу, только усугубляют ситуацию. Что происходит внутри самого закрытого министерства страны? «Беседа ProContra» на "Белсате" с Владимиром Мацкевичем, Виталием Цыганковым и подполковником запаса, лидером партии ОГП Николаем Козловым.

20:12 24/05/2019
Поделиться



Последние известия



ссылки по теме
В Беларуси сняли «первый правозащитный сериал про ментов»
Брестские гаишники задержали ганцевичского милиционера
Пытаются восстановить репутацию? Милиция сняла имиджевый ролик на белорусском языке


Блоги
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.
Александр Федута
Гражданин Саакашвили
Ольга Карач
Обращение к Лукашенко
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o «тунеядских» детях, обсуждении...
Валерий Щукин
В Беларуси намерены легализовать наркотики


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё