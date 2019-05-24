Подполковник о милиции: Нормальный человек не останется в такой скотской атмосфере

То, что сегодня происходит за закрытыми дверями различных подразделений Министерства внутренних дел, гость программы подполковник запаса Николай Козлов называет ужасом.

Деятельность белорусского МВД привлекает много внимания. К сожалению, чаще можно услышать негативные комментарии в адрес белорусских правоохранителей. Трагическая смерть 22-летнего работника ГАИ из Могилева породила очередную волну обсуждений. Граждане не верят официальной версии о самоубийстве молодого сотрудника МВД, а жестокие задержания ромов, которые якобы имели отношение к делу, только усугубляют ситуацию. Что происходит внутри самого закрытого министерства страны? «Беседа ProContra» на "Белсате" с Владимиром Мацкевичем, Виталием Цыганковым и подполковником запаса, лидером партии ОГП Николаем Козловым.

