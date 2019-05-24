Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Премьер-министры Беларуси и России обсудили интеграционные вопросы

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым провели переговоры, посвященные российско-белорусскому сотрудничеству в торгово-экономической сфере, а также согласовали актуальные вопросы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза, сообщается на сайте российского правительства.

Премьер-министры России и Беларуси встретились уже в третий раз в течение текущего года, передает "Белсат".

«Как мы и договаривались в Ереване, мы получили от вас оперативно предложения об интеграции в рамках Союзного государства. Мы тщательно проработали их и так же оперативно вам представили свои предложения. Я думаю, что мы сегодня сможем обсудить их. На 70% наши позиции одинаковы. И сегодня хотелось бы по оставшимся 30% понять, где и в чем у нас различия и какие решения есть», – сказал Сергей Румас.

При этом не сообщается, обсуждали ли стороны спорные вопросы грязной нефти, цены на газ, а также ограничения Россельхознадзора поставок белорусских продуктов на рынок России.





Источник: СК/АА belsat.eu


19:17 24/05/2019
Поделиться



Последние известия



ссылки по теме
Леонид Заико: Приказ искать альтернативные источники нефти - это детская обида на россиян
Рабочая группа по интеграции Беларуси и России начнет работу в ближайшее время
The Times: Лукашенко может стать нашим союзником в борьбе против Путина


Блоги
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.
Александр Федута
Гражданин Саакашвили
Ольга Карач
Обращение к Лукашенко
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o «тунеядских» детях, обсуждении...
Валерий Щукин
В Беларуси намерены легализовать наркотики


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё