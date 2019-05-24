Премьер-министры Беларуси и России обсудили интеграционные вопросы

Премьер-министры России и Беларуси встретились уже в третий раз в течение текущего года, передает "Белсат"





«Как мы и договаривались в Ереване, мы получили от вас оперативно предложения об интеграции в рамках Союзного государства. Мы тщательно проработали их и так же оперативно вам представили свои предложения. Я думаю, что мы сегодня сможем обсудить их. На 70% наши позиции одинаковы. И сегодня хотелось бы по оставшимся 30% понять, где и в чем у нас различия и какие решения есть», – сказал Сергей Румас.





При этом не сообщается, обсуждали ли стороны спорные вопросы грязной нефти, цены на газ, а также ограничения Россельхознадзора поставок белорусских продуктов на рынок России.















