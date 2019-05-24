Суриков: Бабич так и не понял, кто в Беларуси главный
Бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Александр Суриков прокомментировал скоропалительный отъезд из Минска Михаила Бабича.
— Наверное, он так и не понял, кто в Беларуси главный… — заявил в интервью «Народной Воле» Александр Суриков. — Дело в том, что Бабич в России был большой начальник, руководитель целого округа, Приволжского. А Беларусь — это суверенное, самостоятельное государство, а не Приволжский федеральный округ. Вот это главное, что Бабич так и не понял.
18:47 24/05/2019