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Суриков: Бабич так и не понял, кто в Беларуси главный

Бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Александр Суриков прокомментировал скоропалительный отъезд из Минска Михаила Бабича.

— Наверное, он так и не понял, кто в Беларуси главный… — заявил в интервью «Народной Воле» Александр Суриков. — Дело в том, что Бабич в России был большой начальник, руководитель целого округа, Приволжского. А Беларусь — это суверенное, самостоятельное государство, а не Приволжский федеральный округ. Вот это главное, что Бабич так и не понял.
18:47 24/05/2019
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