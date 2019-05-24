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Греция подделала статистику для вступления в еврозону

Об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью немецкой газете Bild (перевод - vedomosti.ru) заявил, что Греция в 2001 г. вступила в еврозону после подделки необходимых для этого документов. «Это правда. Греция стала членом еврозоны после подделки статистических материалов», – сказал он, добавив, что до сих пор винит себя в этом.

Юнкер также отметил, что с 2001 г. процедура вступления страны в еврозону претерпела серьезные изменения. Сейчас независимая служба Евростат может тщательно проверить статистические данные всех стран – членов ЕС. «Европа учится на своих ошибках», – добавил он, заявив, что не хотел бы выхода Греции из еврозоны.


Начиная с 2003 г. Греция несколько раз пересматривала ВВП. Еврокомиссия требовала от руководства страны привести методы оценки экономики к нормам Евростата. В 2006 г. в еврозоне произошел скандал – в тот год Евростат пришел к выводу, что ВВП страны на 25% выше, чем считает национальная статистическая служба. Амелиа Торрес, занимавшая на тот момент пост пресс-секретаря еврокомиссара по экономике и денежной политике ЕС, заявила, что страны ЕС зачастую переоценивают ВВП, но, как правило, на 1–2%. В случае с Грецией необходим беспрецедентный пересмотр, говорила она.

В 2006 г. Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника Еврокомиссии писала, что Афины не раз фальсифицировали экономическую отчетность. Статистические данные были подделаны Грецией и в 1981 г. для вступления в Евросоюз. Выяснилось это только девять лет спустя, утверждал источник газеты.


18:16 24/05/2019
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