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Эхо "Чернобыльского шляха-2019": около 30 протоколов на 80 человек

24 мая за участие в несанкционированном шествии "Чарнобыльскі шлях-2019" на 20 базовых величин оштрафованы первый заместитель председателя Белорусской партии Зеленые Дмитрий Кучук и активистка Юлия Ляшкевич.

архивное фото

В 2019 году впервые в Минске не состоялся санкционированный “Чарнобыльскі шлях”, который 30 лет в каждую годовщину катастрофы на ЧАЭС проходил в белорусской столице.

Вернее, заявители отозвали свою заявку, потому что отказались платить за услуги милиции более 5 тысяч рублей. 
Собравшиеся у Национальной Академии наук минчане прошли несанкционированным шествием к площади Бангалор.

В шествии приняли участие около 80 человек, и уже около 30 из нах подвергнуты административным взысканиям.


Дмитрия Кучука судили в суде Центрального района Минска за участие в несанкционированной акции:

- Этот «Чарнобыльскі шлях” стал историческим событием: впервые за 30 лет акция прошла несанкционированно. Вернее, Мингорисполком разрешил проведение акции, но одновременно возложил на организаторов оплату услуг милиции, в связи с чем последние отозвали свою заявку. 

По подсчетам правозащитников, в акции участвовало всего 70-80 человек, а составлено около 30 административных протоколов, по которым, соответственно, пройдут суды, - подвел "итоги" акции Дмитрий Кучук.


"Белорусский партизан"
17:40 24/05/2019
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