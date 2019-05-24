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В 2019 году впервые в Минске не состоялся санкционированный “Чарнобыльскі шлях”, который 30 лет в каждую годовщину катастрофы на ЧАЭС проходил в белорусской столице.





Вернее, заявители отозвали свою заявку, потому что отказались платить за услуги милиции более 5 тысяч рублей.

Собравшиеся у Национальной Академии наук минчане прошли несанкционированным шествием к площади Бангалор.





В шествии приняли участие около 80 человек, и уже около 30 из нах подвергнуты административным взысканиям.









Дмитрия Кучука судили в суде Центрального района Минска за участие в несанкционированной акции:





- Этот «Чарнобыльскі шлях” стал историческим событием: впервые за 30 лет акция прошла несанкционированно. Вернее, Мингорисполком разрешил проведение акции, но одновременно возложил на организаторов оплату услуг милиции, в связи с чем последние отозвали свою заявку.





По подсчетам правозащитников, в акции участвовало всего 70-80 человек, а составлено около 30 административных протоколов, по которым, соответственно, пройдут суды, - подвел "итоги" акции Дмитрий Кучук.



