Это место массовых захоронений жертв сталинских репрессий. Там создан народный мемориал.





Этой весной в Куропатах рабочими были вырваны из земли и вывезены десятки крестов, а на их месте установлена ограда. Лукашенко после признался, что это он дал приказ "навести порядок".









Здесь надо заняться дополнительно посадкой деревьев, — И они, кто там лежит (они нас видят), спасибо скажут. По периметру туи можно". По МКАД Лукашенко ехал в качестве пассажира на автобусе с символикой II Европейских игр. Около Куропат автобус остановился. ", — цитирует слова Александра Лукашенко его пресс-служба. —".





Он дал поручение чиновникам подумать, "как окончательно благоустроить Куропаты". Пока неясно, что это может означать.









"Когда-то мы еще пройдем, посмотрим, — говорил Лукашенко. — Но недопустимо, чтобы кто-то здесь что-то делал без разрешения. Это же политическая демонстрация! Это кому-то нужно. Можешь прийти, пожалуйста, помолись, положи цветы и уходи, не мешай этим людям".





Таким образом, по крайней мере молиться и возлагать цветы в Куропатах власти запрещать не будут.







