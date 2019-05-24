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Туи вместо крестов: Лукашенко распорядился "окончательно благоустроить Куропаты"

24 мая во время ознакомления с благоустройством прилегающих к МКАД территорий Лукашенко проезжал мимо Куропат.

Это место массовых захоронений жертв сталинских репрессий. Там создан народный мемориал. 

Этой весной в Куропатах рабочими были вырваны из земли и вывезены десятки крестов, а на их месте установлена ограда. Лукашенко после признался, что это он дал приказ "навести порядок".


По МКАД Лукашенко ехал в качестве пассажира на автобусе с символикой II Европейских игр. Около Куропат автобус остановился. "Здесь надо заняться дополнительно посадкой деревьев, — цитирует слова Александра Лукашенко его пресс-служба. — И они, кто там лежит (они нас видят), спасибо скажут. По периметру туи можно".

Он дал поручение чиновникам подумать, "как окончательно благоустроить Куропаты". Пока неясно, что это может означать.


"Когда-то мы еще пройдем, посмотрим, — говорил Лукашенко. — Но недопустимо, чтобы кто-то здесь что-то делал без разрешения. Это же политическая демонстрация! Это кому-то нужно. Можешь прийти, пожалуйста, помолись, положи цветы и уходи, не мешай этим людям".

Таким образом, по крайней мере молиться и возлагать цветы в Куропатах власти запрещать не будут.



Источник: euroradio.fm
16:42 24/05/2019
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