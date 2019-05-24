Мужчину обвинили по части 1 статьи 130 Уголовного кодекса за разжигание национальной враждебности. Поводом для этого стал комментарий со словами м*****и [пренебрежительное прозвище жителей Москвы] и свино***** [плохие россияне] — за них Дмитрий К. получил три года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа и высылкой — на так называемую “химию”.





У Дмитрия — беременная жена и небольшой собственный бизнес, на котором при таком наказании, очевидно, придётся поставить крест.





Дмитрий выступает против российской агрессии в Украине и "имперскости". На его странице в Instagram — фото с "Погоней", он называет себя патриотом Беларуси. Также там есть снимки с флагом украинского "Правого сектора".





На снимке, вокруг которого разгорелась судебное разбирательство, венгерские военные передают оружие украинском солдатам. Дмитрий поместил его на своей странице в октябре 2017 года, а в комментарии к изображению написал о своем отношении: вот, мол, “выдатная касілка” против м*****ей [пренебрежительное прозвище жителей Москвы] и свино***** [плохих россиян].





Через несколько месяцев мужчине позвонили из СК и пригласили к следователям — против него было возбуждено уголовное дело за разжигание ненависти. Расследование и суд в общей сложности длились 10 месяцев.





"В деле есть 80 страниц лингвистической экспертизы. Там несколько профессоров рассуждают о том, кто такой м****ль. Произведения Тараса Шевченко рассматривают. И приходят к выводу, что фраза "Каждый м****ль должен быть уничтожен" является обобщающей — обобщает всю нацию в целом. То есть, я призываю к национальной враждебности, — рассказывает Еврорадио Дмитрий К. — Это длилось 10 месяцев — я к ним ходил как на работу. Пять психиатров сделали мою психиатрическую экспертизу: какое у меня настроение, почему я себя так веду, как я могу так обобщать".





В общем, такое развитие событий очень удивило Дмитрия: он никогда не имел проблем с белорусским законом или правоохранительными органами. Более того — Дмитрий помогал милиции вычислять белорусских наёмников, участвовавших в боевых действиях на оккупированном Донбассе. Так что отношения с силовиками до сих пор были исключительно позитивными.

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"Если честно, то сильно удивлён не только я, но и все мои знакомые, даже из "органов". Я скажу больше: когда я обратился к правозащитникам в "Весну", то узнал, что за последние годы было всего 10 дел по 130-й статье. И ни в одном случае это не закончилось реальным сроком. Даже тогда, когда какой-то мужик создал большое сообщество в соцсети и постил расистские записи, которые видели десятки тысяч человек. А меня хотят отправить на "химию" за пост, который по данным следователей увидело не менее 29 человек".









Приговор пока не вступил в силу, Дмитрий К. собирается его обжаловать.