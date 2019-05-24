Александр Ш. На предприятии только сообщили, что в ближайшее время он на работе не появится. Как выяснили корреспонденты belsat.eu , на рабочем месте отсутствует директор Оршанского ОАО "Станкозавод "Красный борец"На предприятии только сообщили, что в ближайшее время он на работе не появится.





Аналогичная ситуация с директором на гомельском ОАО «СтанкоГомель». Руководитель предприятия Владимир С. на работе отсутствует, на вопрос журналиста, когда директор появится на рабочем месте, в приемной ОАО «СтанкоГомель» вразумительного ответа не дали.





Также задержаны директора витебских заводов ОАО «ВИЗАС» (Витебский завод заточных станков) и станкостроительного завода «Вистан».





На последнем предприятии корреспондента belsat.eu заверили, что директор Валерий К. «в командировке», но на дополнительный вопрос о задержании в приемной почему-то бросили трубку. Как утверждают источники «Белсат» Валерию К. инкриминируют участие в коррупционных схемах при закупках с участием компании «Ситэк».





По информации источников belsat.eu, задержанные директора находятся в СИЗО КГБ в Минске.





Пресс-служба КГБ в течение дня на звонки не отвечает.





Также по информации источников belsat.eu, правоохранители интересовались работой руководителей Гомельского завода станочных узлов, Минского завода автоматических линий, Минского завода «МЗОР», пинского «Кузлитмаша», ни одного из руководителей указанных предприятий корреспонденты belsat.eu не нашли на рабочем месте.