Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Облава на директорат: задержаны руководители предприятий в Гомеле, Витебске и Орше

По неофициальной информации 21-22 мая прошли задержания директоров ряда предприятий в Гомеле, Витебске и Орше. Также нет на рабочих местах руководителей Гомельского завода станочных узлов, Минского завода автоматических линий, Минского завода "МЗОР", пинского "Кузлитмаша". Пресс-служба КГБ для комментариев недоступна.

Облава на директорат: задержаны руководители предприятий в Гомеле, Витебске и Орше
Как выяснили корреспонденты belsat.eu, на рабочем месте отсутствует директор Оршанского ОАО "Станкозавод "Красный борец" Александр Ш. На предприятии только сообщили, что в ближайшее время он на работе не появится.

Аналогичная ситуация с директором на гомельском ОАО «СтанкоГомель». Руководитель предприятия Владимир С. на работе отсутствует, на вопрос журналиста, когда директор появится на рабочем месте, в приемной ОАО «СтанкоГомель» вразумительного ответа не дали.

Также задержаны директора витебских заводов ОАО «ВИЗАС» (Витебский завод заточных станков) и станкостроительного завода «Вистан». 

На последнем предприятии корреспондента belsat.eu заверили, что директор Валерий К. «в командировке», но на дополнительный вопрос о задержании в приемной почему-то бросили трубку. Как утверждают источники «Белсат» Валерию К. инкриминируют участие в коррупционных схемах при закупках с участием компании «Ситэк».

По информации источников belsat.eu, задержанные директора находятся в СИЗО КГБ в Минске. 

Пресс-служба КГБ в течение дня на звонки не отвечает.

Также по информации источников belsat.eu, правоохранители интересовались работой руководителей Гомельского завода станочных узлов, Минского завода автоматических линий, Минского завода «МЗОР», пинского «Кузлитмаша», ни одного из руководителей указанных предприятий корреспонденты belsat.eu не нашли на рабочем месте.

16:02 24/05/2019
Поделиться



Последние известия



ссылки по теме
На "Амкодоре" - новый генеральный директор
Генпрокуратура: белорусская наука и технологии погрязли в коррупции
Заступничество коллег и пациентов не помогло: замглавврача медцентра МТЗ приговорили к 7,5 годам!


Блоги
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.
Александр Федута
Гражданин Саакашвили
Ольга Карач
Обращение к Лукашенко
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o «тунеядских» детях, обсуждении...
Валерий Щукин
В Беларуси намерены легализовать наркотики


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё