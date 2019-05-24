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Полный либерализец! Ермошина не против выборов мэров городов

Глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что глав сельских и поселковых исполнительных органов надо избирать, а затем, "если это сработает", переходить к выборам глав мэров городов.


Об этом Ермошина заявила во время ток-шоу «В обстановке мира» на телеканале СТВ.

В частности, в программе Ермошина коснулась темы выборов в местные советы. По мнению главы ЦИК, следует усилить местное самоуправление – на уровне поселковых и сельских советов. При этом Лидия Ермошина считает, что на данном уровне следует проводить выборы не депутатов, а глав местных администраций, поскольку, по ее словам, исполнительную власть уже некуда укреплять.

"Я давно ратую за то, чтобы сельские и поселковые советы как органы были упразднены, чтобы мы не избирали сельских и поселковых депутатов — это чисто декоративные органы с минимумом полномочий, и чтобы мы избирали глав местных сельских органов, глав местных администраций. Это будет одновременно и исполнительная, и представительная власть — объединенная. 

Для сельчан, когда они участвуют в выборах, существует только одно — кто будет председателем сельсовета. Давайте его избирать непосредственно самими сельчанами", - сказала Ермошина.


А потом, по ее словам, если "оно пойдет, может быть, мы потом перейдем на уровень района, на уровень города и у нас будут действительно избираемые мэры городов. Почему бы и нет? Но, чтобы не рисковать, надо посмотреть, как это сработает внизу".


Напомним, что выборы глав местных исполнительных органов отменил Лукашенко в 1996 году в результате незаконного референдума, одним из вопросов которого было назначение местных глав администраций лично прзедентом вместо их выборов.

"Белорусский партизан"
12:17 24/05/2019
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