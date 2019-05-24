Александр Ярошук: Работники получают дулю с маком

Вероятно, трудно было без эмоций воспринимать информацию о практиках принудительного труда в стране, где почти всех работников перевели на срочные трудовые контракты, и они не могут уволиться, даже подыскав более привлекательное рабочее место, о том, что об изменении существенных условий труда работников извещают за 7 дней (в России - за два месяца), и они ничего не могут противопоставить такому произволу. О том, что белорусского работника могут депремировать и оштрафовать, лишив три четверти годового заработка. О том, что безработные могут рассчитывать только на 25 рублей (12 долларов) пособия по безработице, но при этом их относят к тунеядцам и заставляют оплачивать полностью коммунальные услуги. Такие факты разрушают сложившийся в России миф о социальном характере белорусского государства.





После конференции у меня был содержательный разговор с известным российским учёным, членом-корреспондентом Российской академии наук Русланом Гринбергом, научным руководителем Института экономики РАН.





Известный своим критическим отношением к социально-экономической политике российских властей, Руслан Гринберг не менее критически отозвался о политике их белорусских коллег. Он заявил, что никакой речи о социальном характере белорусского государства, положившей в основу трудовых отношений лишение работников всяческих прав, речи быть не может. И что это пример скорее не социально ориентированной, а неолиберальной политики, что в точности соответствовало и моим собственным оценкам.









Невзирая на то, что белорусский официоз без устали твердит о заботливом отношении властей к работникам, как главному своему приоритету. Что на деле означает этот «приоритет», видно по вновь развернувшейся кампании по созданию фонда по страхованию работников от банкротства предприятий, о которой в очередной раз заговорили. Здесь впору вспомнить, что его инициатором явилась Федерация профсоюзов Беларуси. Когда два

года назад её руководитель Михаил Орда на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам объявил об инициативе по созданию такого фонда, я ему порекомендовал не искать топор под лавкой. Ибо предлагаемое им решение этой, в общем-то, давно назревшей проблемы, не только невозможно в условиях нерыночной командно-административной экономики страны, но и вредно.





Вредно тем, что оно сводится к одному и тому же – обложить ещё одним налогом и так перегруженные сверх всякой разумной меры субъекты хозяйствования и самих работников, кстати, поголовно членов профсоюзов ФПБ, имеющих крайне низкий уровень доходов и зарплат. Содрать как с юридического, т физического лица мо о только одну шкуру, а никак не три. Поэтому я посоветовал Орде не заниматься прожектерством, а использовать свою вхожесть в самый высокий кабинет страны для внесения предложений изыскать средства для формирования этого фонда за счёт масштабного сокращения государственных расходов. Гипертрофированных и раздутых строительством помпезных резиденций, ледовых дворцов, проведением амбициозных спортивных и иных мероприятий, выглядящих вызывающе на фоне бедной страны с беднеющим населением, сокращением раза в три численности органов внутренних дел, превративших Беларусь в полицейское государство. Это было бы и правильно, и справедливо. Ибо, поскольку экономика у нас государственная, то пусть государство, как работодатель, само и несёт ответственность за своих работников, а не норовит переложить её на плечи бизнеса, коммерческих структур.





Приходится также напомнить инициаторам, что создание страхового фонда для работников на случай банкротства не имеет никакой логики и здравого смысла в стране, где не решена проблема пособий по безработице. Ибо нельзя считать таковым пособие в 25 рублей. Точно также противоречит всякому здравому смыслу создавать страховой фонд и платить три месячные зарплаты работникам обанкротившихся предприятий в то время, как при

идущем уже несколько лет последовательном сокращении работников вместо положенного по закону трёхмесячного пособия они получают дулю с маком. Поскольку практически всех их выбрасывают на улицу не в связи с сокращением рабочих мест, а в связи с окончанием срока контракта.









Такая несправедливость и неуважение к рабочим, попытка разделить безработных на первосортных и второсортных, не является признаком не то что государственной, но и человеческой мудрости. Скорее наоборот – это пример человеческой глупости, пример того, как на ровном месте создавать проблему и готовить почву для социальных катаклизмов.





Не знаю, что толкает чиновников ФПБ, Министерства экономики и Министерства труда и социальной защиты продвигать свои непродуманные инициативы– некомпетентность или стремление заработать дивиденды в глазах высшей власти. Я бы вновь призвал их перестать заниматься прожектёрством, не стремиться заимствовать и механически переносить из стран с устойчиво функционирующей социально ориентированной рыночной

экономикой их опыт социально-экономической политики на нашу токсичную почву директовной экономики. Было бы куда лучше для всех – страны и работников, теряющих работу – если бы они свою энергию направили на давно назревшие коренные изменения социально-экономической политики.





Проблема создания страховых фондов при банкротстве может решаться только в пакете, только вместе с законодательными актами по сокращению гипертрофированного присутствия государства в экономике, отмены декретов по лишению и критическому ограничению прав работников, формированию цивилизованной рыночной среды, обеспечению нормального пособия по безработице. Как делалось это везде в мире, и как упорно власть не желает делать у нас, занимаясь имитацией социальной защиты работников вместо обеспечения их на деле.











