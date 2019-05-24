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Тереза Мэй уходит в отставку

Премьер-министр Великобритании заявила, что приняла решение уйти в отставку.


Об этом сообщает sky.com


12:08 24/05/2019
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