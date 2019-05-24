Алесь Беляцкий прокомментировал в программе Виталия Цыганкова "Интервью недели" на радио Милицейский беспредел в отношении цыганпрокомментировал в программе Виталия Цыганкова "Интервью недели" на радио Свабода





Активные враждебные действия против группы людей проводились именно по национальному признаку





- Белорусское общество потрясено действиями правоохранительных органов в отношении цыган во время расследования смерти сотрудника ГАИ в Могилеве. Вы недавно отправили обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность задержаний милицией цыган 16 мая в Могилеве и принять необходимые меры. Вы надеетесь на какую-то основательную реакцию - или, как часто это бывает, прокуратура пришлет отписку?





- Это обращение преследовало две цели. Первая - обратить внимание органов прокуратуры, которые должны реагировать и отвечать на такие обращения. Надеяться на искреннюю реакцию не приходится. Но, учитывая то, что мое обращение не единственное, - прокуратура формально будет обращаться в МВД с просьбой разъяснить ситуацию.





В любом случае такие обращения важны и свою роль сыграют. Учитывая закрытость нашей системы, никогда не знаешь, как она откликнется. Иногда такие обращения вызывали реакцию, которая помогала остановить репрессии. Учитывая, что это один из немногих рычагов, которые могут повлиять на ситуацию, - нужно использовать все, что есть.





К сожалению, в Беларуси нет общественных советов при силовых министерствах, как это есть в Украине и России. Власти также не очень обращают внимание на деятельность независимых журналистов, пишущих на эти темы. Но общими усилиями чего-то добиться можно.





- По вашему мнению, чем были вызваны такие действия со стороны милиции в отношении цыган? Было ли это демонстрацией силы? Или, может, наоборот - месть от бессилия, желание выместить свою злость на беззащитных людях?





- Во-первых, это показывает уровень непрофессионализма в системе региональных отделений МВД. По недостоверной (как позже оказалось) наводке были предприняты организованные действия против национальной меньшинства.





Плюс это показывает вообще неблагоприятный межнациональный климат в Беларуси. Когда доходит до конкретных случаев, то дела у нас не такие хорошие, и государство не работает последовательно в этом направлении. У нас якобы «нет национальных проблем» - когда нет национальных меньшинств.





Мы видим, как ксенофобия, неприязненные отношения, предрассудки в отношении людей других национальностей лезут во все щели. И государство не готово отвечать на этот вызов, так как нет никаких институтов (ни государственных, ни общественных, поддерживаемых государством), деятельность которых направлена ​​на образовательные, просветительские мероприятия, которые показывают, что все люди равны.





Вместо этого мы видим, что МВД заряжено ксенофобией, неприятием людей другой национальности и даже предрассудками. В данной ситуации милиция фактически объявила цыганам невидимую войну. Проводились активные враждебные действия против группы людей именно по национальному признаку. И я такого не помню.





Понятно, что приказа напрямую от руководства МВД не было, но телефонное право, негласные указания явно были, и могилевским милиционерам был дан приказ добыть эту информацию любой ценой.









Все репрессивные структуры - инструменты власти и находятся в полной боевой готовности





- В последние годы в белорусском экспертном обществе идет дискуссия на тему, происходит ли в стране определенная «либерализация» внутренней жизни. Но довольно много фактов, которые свидетельствуют, что ситуация, напротив, ухудшается...





- Трудно говорить точно, поскольку ситуация в любой момент может измениться - мы тут как на американских горках, говорить о каких-то устойчивых тенденциях не приходится. Да, сегодня не столько политзаключенных, как было в 2011 году - но в любой момент это может измениться.





Единственное, что можно отметить, - для тех, кто хочет работать в общественной сфере, возможностей стало больше. Непонятно, сколько это может продолжаться. Мы постоянно находим подтверждения, что все репрессивные структуры - инструменты власти и находятся в полной боевой готовности. И в любой момент эти дивизии могут быть развернуты и ситуация внутри страны может ухудшиться.





Теперь власти вынуждены более взвешенно контролировать гражданское общество, делается это более осторожно, в перчатках. Так, меньше людей сидит на сутках, но количество оштрафованных остается очень большим, это десятки активистов. По нашей статистике, только за апрель был наказан 51 человек, было вынесено штрафов на сумму 36 тысяч рублей. Общественные активисты провели за этот месяц 43 суток за решеткой.





Для каждого из этих людей задержание, суд, штраф - это очень серьезное испытание.