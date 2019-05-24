Лукашенко сегодня прокатится по МКАД - возможно перекрытие движения
Александр Лукашенко сегодня в ходе рабочей поездки ознакомится с благоустройством и развитием территорий, прилегающих к кольцевой автодороге вокруг Минска
архивное фото
Лукашенко сегодня прокатиться по МКАД. По маршруту движения он ознакомится с технологическими характеристиками и обустройством кольцевой дороги.
Ему также доложат о выполнении поручений по поддержанию в надлежащем эксплуатационном состоянии кольцевой автодороги и транспортных развязок.
Источник: belta.by
10:08 24/05/2019