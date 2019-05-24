Лукашенко сегодня прокатится по МКАД - возможно перекрытие движения

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Лукашенко сегодня прокатиться по МКАД. По маршруту движения он ознакомится с технологическими характеристиками и обустройством кольцевой дороги.





Ему также доложат о выполнении поручений по поддержанию в надлежащем эксплуатационном состоянии кольцевой автодороги и транспортных развязок.