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Креативно: Военный парад по случаю Дня Независимости 3 июля начнется в 21.00.

Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал заместитель министра обороны Сергей Потапенко, пишет Tut.by


"Парад состоится вечером. Это особенностью будет. Начнется с воздушного эшелона. И завершится механизированной колонной", — сообщил замминистра.

В параде примут участие 25 парадных расчетов — всего более 4 тысяч человек. Будут и представители иностранных армий — свое участие подтвердили восемь государств.

Сейчас тренировки проходят на закрытом плацу. Генеральная репетиция в городе пройдет 1 июля.

Еще одним новшеством нынешнего года станет участие в параде женского строевого расчета белорусской милиции.


09:30 24/05/2019
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