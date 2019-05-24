Креативно: Военный парад по случаю Дня Независимости 3 июля начнется в 21.00.
Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал заместитель министра обороны Сергей Потапенко, пишет Tut.by
"Парад состоится вечером. Это особенностью будет. Начнется с воздушного эшелона. И завершится механизированной колонной", — сообщил замминистра.
В параде примут участие 25 парадных расчетов — всего более 4 тысяч человек. Будут и представители иностранных армий — свое участие подтвердили восемь государств.
Сейчас тренировки проходят на закрытом плацу. Генеральная репетиция в городе пройдет 1 июля.
Еще одним новшеством нынешнего года станет участие в параде женского строевого расчета белорусской милиции.
09:30 24/05/2019