



"Парад состоится вечером. Это особенностью будет. Начнется с воздушного эшелона. И завершится механизированной колонной", — сообщил замминистра.





В параде примут участие 25 парадных расчетов — всего более 4 тысяч человек. Будут и представители иностранных армий — свое участие подтвердили восемь государств.





Сейчас тренировки проходят на закрытом плацу. Генеральная репетиция в городе пройдет 1 июля.





Еще одним новшеством нынешнего года станет участие в параде женского строевого расчета белорусской милиции.



