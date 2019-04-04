По информации "Новага Часу" , дело касается рассказа «Никогда не спрашивай откуда я», которое вышло в приложении к газете «Новы Час» - "Литературная Беларусь" 24 декабря 2010 года.





"Экспертная комиссия" в заключении №92 от 18 апреля 2019 года нашла в произведении признаки "экстремизма". В протоколе также написано, что якобы это заключение направлено на электронный ящик редакции. (Прим. - Никакого заключения редакция не получала).





Как сообщил сам Славомир Адамович на своей странице в ФБ, заключение было сделано на основании письма Пуховичского РОВД от 04.04.2019, и подписанное 8 лицами. В протоколе также сообщается, что дело Адамовича направлено в суд.



