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Белорусского писателя обвиняют в экстремизме за рассказ, опубликованный 9 лет назад

На писателя Славомира Адамовича составлен протокол по ст 17:11 КоАП РБ (Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирует ее).

По информации "Новага Часу", дело касается рассказа «Никогда не спрашивай откуда я», которое вышло в приложении к газете «Новы Час» - "Литературная Беларусь" 24 декабря 2010 года.

"Экспертная комиссия" в заключении №92 от 18 апреля 2019 года нашла в произведении признаки "экстремизма". В протоколе также написано, что якобы это заключение направлено на электронный ящик редакции. (Прим. - Никакого заключения редакция не получала).

Как сообщил сам Славомир Адамович на своей странице в ФБ, заключение было сделано на основании письма Пуховичского РОВД от 04.04.2019, и подписанное 8 лицами. В протоколе также сообщается, что дело Адамовича направлено в суд.


09:26 24/05/2019
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