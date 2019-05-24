ctv.by





Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина выступает за упразднение сельских и поселковых советов, которые, по её мнению, являются сегодня "чисто декоративными органами". Об этом она заявила в эфире телеканала СТВ 23 мая. Глава ЦИК выступила за то, чтобы не избирать сельских и поселковых депутатов, у которых по факту нет почти никаких полномочий, а избирать глав местных сельских администраций, пишет euroradio.fm





"Это будет одновременно и представительная, и исполнительная власть соединённая. Потому что ведь сельчан, когда они участвуют на выборах, интересует только одно: кто будет председателем сельского совета? Так давайте вот этого председателя будем избирать непосредственно самими сельчанами. Правда? А не депутатами потом", — сказала Ермошина.





Для измененя системы выборов местной власти нужно изменить Конституцию, отмечает она. "Давайте посмотрим, как оно пойдёт. Если это хорошо сработает на этом уровне, может быть, мы потом перейдём и на уровень района, на уровень города. И у нас будут действительно избираемые мэры городов... И это действительно будет реальная, подотчётная местному населению власть", — заявила глава ЦИК.



