Комментируя заявление Пристайко, политический аналитик Павел Нусс отметил, что об этих рисках и угрозах сотни раз предупреждали на всех возможных медиа платформах. Нет сомнения в том, что значительный процент избирателей Зеленского все-таки сделают вывод, что их выбор в пользу Зеленского – ошибка, за которую Украина уже начинает платить высокую цену. Порошенко не позволял говорить об Украине без участия украинской стороны или без предварительной консультации – координации с ним, его администрацией и дипломатами. А сейчас, в Зеленского, фактически просят, чтобы и их проинформировали о повестке дня этих переговоров.





Павел Нусс пишет, не хватает ни приличных слов, ни сил адекватно воспринимать этот период тотального упадка и возвращения Украины к субъекту, как того добилась команда Порошенко в статус объекта международки. Читайте также – Зеленский не поможет, у Коломойского могут возникнуть новые проблемы по «Привату».



