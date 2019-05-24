У Зеленского просят, чтобы участники Нормандского формата рассказали, о чем они там договорились за спиной Украины
Как передает replyua.net, замглавы администрации президента Вадим Пристайко рассказал, что Киев хочет наконец-то услышать, о чем говорили первые лица ФРГ, Франции и РФ, к каким выводам они пришли, обсуждая украинский вопрос.
Комментируя заявление Пристайко, политический аналитик Павел Нусс отметил, что об этих рисках и угрозах сотни раз предупреждали на всех возможных медиа платформах. Нет сомнения в том, что значительный процент избирателей Зеленского все-таки сделают вывод, что их выбор в пользу Зеленского – ошибка, за которую Украина уже начинает платить высокую цену. Порошенко не позволял говорить об Украине без участия украинской стороны или без предварительной консультации – координации с ним, его администрацией и дипломатами. А сейчас, в Зеленского, фактически просят, чтобы и их проинформировали о повестке дня этих переговоров.
Павел Нусс пишет, не хватает ни приличных слов, ни сил адекватно воспринимать этот период тотального упадка и возвращения Украины к субъекту, как того добилась команда Порошенко в статус объекта международки. Читайте также – Зеленский не поможет, у Коломойского могут возникнуть новые проблемы по «Привату».
09:01 24/05/2019
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