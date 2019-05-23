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Администрация Лукашенко проверит каждое обращение могилевских цыган

Наталья Качанова пообещала цыганской диаспоре в Могилеве насчет проверки по каждому обращению с их стороны.

Об этом глава администрации Александра Лукашенко рассказала на встрече с цыганами 23 мая, сообщает «БелТА».

Наталья Кочанова встретилась с жителями могилевских микрорайонов Чапаевка и Гребенево после того, как те составили коллективное обращение с жалобой на облаву милиции.

Встреча прошла в здании Могилевского облпотребсоюза по поручению главы Беларуси.

Вместе с Кочановой на встрече присутствовали были помощник Лукашенко, инспектор по Могилевской области Михаил Русый, председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, руководитель Могилевского горисполкома Владимир Цумаров и начальник управления внутренних дел Могилевского облисполкома Игорь Щербаченя.


Чиновники попросили у людей прощения, но после встречи отказались отвечать на вопросы журналистов.

После гибели лейтенанта ГАИ Евгения Потаповича в Могилеве силовики провели масштабные задержания цыган в могилевских районах Чапаевка и Гребенево. Некоторые задержанные жаловались на избиение и оскорбления со стороны милиции. Версию о причастности представителей диаспоры к смерти милиционера вскоре опровергли. Министр внутренних дел Игорь Шуневич не собирается извиняться перед людьми за насилие. Правозащитники готовят обращения в международные структуры.

20:45 23/05/2019
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