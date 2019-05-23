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Рабочая группа по интеграции Беларуси и России начнет работу в ближайшее время

Планируется, что активная работа начнется после встречи представителей двух стран.

Встреча рабочей группы Беларуси и России по интеграции состоится в ближайшее время, сообщает БелТА. Точная дата встречи еще не назначена.
 
«Сейчас анализируются все предложения. Думаю, что в ближайшее время эта рабочая группа по вопросам дальнейшей интеграции начнет свою работу», – заявил сегодня министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

По его словам, активная работа группы начнется после встречи представителей обеих стран и обсуждения предложений с двух сторон.

Макей рассказал, что предложения беларусской стороны направлены на «спокойное, нормальное движение по реализации тех договоренностей, которые были достигнуты в свое время».

Обсуждения ситуации с поставками нефти в планы рабочей группы не входят, так как нефтяные вопросы не надо смешивать с вопросами углубления интеграции, считает Макей.

Беларусская рабочая группа по выработке предложений о дальнейшем развитии беларусско-российской интеграции была создана в январе 2019 года. Аналогичная группа действует в России. Решение о ее создании было принято после заявления Медведева, который увязал компенсацию за налоговый маневр России с выполнением союзного договора 1999 года.


20:33 23/05/2019
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