Лукашенко поздравил президента ЮАР с переизбранием
И выразил надежду на развитие дальнейшего сотрудничества между странами.
Александр Лукашенко поздравил Сирила Рамафосу с победой Африканского национального конгресса на всеобщих выборах и переизбранием на должность президента Южно-Африканской Республики.
Лукашенко выразил надежду на развитие двустороннего сотрудничестве в различных областях между Беларусью и ЮАР, а также на укрепления связей между народами двух стран, сообщает пресс-служба главы государства.
20:08 23/05/2019