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Лукашенко поздравил президента ЮАР с переизбранием

И выразил надежду на развитие дальнейшего сотрудничества между странами.

Александр Лукашенко поздравил Сирила Рамафосу с победой Африканского национального конгресса на всеобщих выборах и переизбранием на должность президента Южно-Африканской Республики.
 
Лукашенко выразил надежду на развитие двустороннего сотрудничестве в различных областях между Беларусью и ЮАР, а также на укрепления связей между народами двух стран, сообщает пресс-служба главы государства.

20:08 23/05/2019
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