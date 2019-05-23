Лукашенко поздравил президента ЮАР с переизбранием

Александр Лукашенко поздравил Сирила Рамафосу с победой Африканского национального конгресса на всеобщих выборах и переизбранием на должность президента Южно-Африканской Республики.

Лукашенко выразил надежду на развитие двустороннего сотрудничестве в различных областях между Беларусью и ЮАР, а также на укрепления связей между народами двух стран, сообщает пресс-служба главы государства.