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Беларусь одобрила назначение Мезенцева послом России в Минске

Нового посла России Дмитрия Мезенцева ждут в Минске, Беларусь выполнила все формальности для его приезда.

Reuters

Об этом 23 мая сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает "Еврорадио".

Он рассказал, что через два-три дня после приезда в Минск Дмитрий Мезенцев придёт на традиционную в таких случаях встречу в МИД, а потом состоится церемония вручения верительных грамот руководителю государства Александру Лукашенко.

19:37 23/05/2019
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