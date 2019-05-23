Беларусь одобрила назначение Мезенцева послом России в Минске
Нового посла России Дмитрия Мезенцева ждут в Минске, Беларусь выполнила все формальности для его приезда.
Reuters
Об этом 23 мая сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает "Еврорадио".
Он рассказал, что через два-три дня после приезда в Минск Дмитрий Мезенцев придёт на традиционную в таких случаях встречу в МИД, а потом состоится церемония вручения верительных грамот руководителю государства Александру Лукашенко.
19:37 23/05/2019